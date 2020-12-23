ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

راح يجيب خضار .. تعليق كوميدي من تامر أمين على مراوغة لاعب الاتحاد الليبي لـ شريف إكرامي

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:44 م
صدى البلد
Advertisements
هاني حسين
علق الإعلامي تامر أمين، على مراوغة لاعب الاتحاد الليبي لـ شريف إكرامي  حارس مرمى نادي بيراميدز في مباراة  بيراميدز في البطولة الكونفدرالية.

وقال تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :"   شريف إكرامي  راح يجيب الخضار  و ستر ربنا  ان الدفاع شال الكورة ".

وأضاف تامر أمين:"  لازم شريف إكرامي يروح يبوس لاعب بيراميدز اللي شال الكرة لأن الكرة دي  لو دخلت جون كان هيبقي في زفة بلدي على شريف إكرامي".

وتابع تامر امين:"  أي حارس مرمى في الدنيا بيخاف على المرمى الذي يحرسه ويجب ان يحمي شريف إكرامي المرمى  والزاوية الضيقة ولكن شريف إكرامي قرر ترك المرمى  وذهب لتأمين  منطقة الـ 18".

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على مضيفه الاتحاد الليبي بهدف دون رد في المباراة التى استضافها استاد الإسكندرية الدولي فى إطار مباراة الذهاب لدور الـ 32 من بطولة الكونفيدرالية الافريقية .

وسجل الهدف جون انطوي فى الدقيقة 56 من زمن المباراة، بعد عرضية من الجانب الأيمن عن طريق احمد توفيق استقبلها أنطوي برأسية رائعة تصدى لها الحارس ليتابعها مهاجم بيراميدز ويضع الكرة بيسراه فى المرمى معلنا الهدف الاول لفريق بيراميز أمام الاتحاد الليبي .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الـ Var يلغى هدفين.. الاتحاد يضغط بيراميدز في أول 30 دقيقة من المباراة

التعادل الإيجابي يحسم نتيجة الشوط الأول بين بيراميدز والاتحاد السكندري.. فيديو

على طريقة نوير.. شريف إكرامي ينقذ مرمى بيراميدز أمام الزمالك

الزمالك وبيراميدز.. أحمد الشيخ يضرب مرمى أبو جبل بالهدف الأول

بيراميدز يواصل نزيف النقاط .. تعادل 1/1 مع الزمالك في الدوري الممتاز

شوط أول سلبي بين بيراميدز والاتحاد الليبي فى الكونفيدرالية الأفريقية

ترشيحاتنا

العالم أصبح في حالة هلع.. الديهي ينفعل على الهواء: وضع كورونا أصبح مقلقا

حسام حسن يهدد المقصرين بالاتحاد السكندري ويطالب بالفوز في كل المباريات

راح يجيب خضار .. تعليق كوميدي من تامر أمين على مراوغة لاعب الاتحاد الليبي لـ شريف إكرامي

الوداد المغربي يقترب من توديع دوري الأبطال على يد الملعب المالي

تطورات الحالة الصحية لـ موسيماني وموعد خروجه من المستشفى

هندسة القاهرة: الدراسة أونلاين حتى نهاية الترم الاول

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف جديد.. باحثون: مناعة فيروس كورونا تستمر 8 أشهر

طريقة عمل كيكة البرتقال بالخلاط .. بوصفات سهلة

3 وصفات طبيعية للتخلص من تشققات الكعبين