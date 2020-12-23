راح يجيب خضار .. تعليق كوميدي من تامر أمين على مراوغة لاعب الاتحاد الليبي لـ شريف إكرامي

علق الإعلامي تامر أمين، على مراوغة لاعب الاتحاد الليبي لـ شريف إكرامي حارس مرمى نادي بيراميدز في مباراة بيراميدز في البطولة الكونفدرالية.





وقال تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" شريف إكرامي راح يجيب الخضار و ستر ربنا ان الدفاع شال الكورة ".





وأضاف تامر أمين:" لازم شريف إكرامي يروح يبوس لاعب بيراميدز اللي شال الكرة لأن الكرة دي لو دخلت جون كان هيبقي في زفة بلدي على شريف إكرامي".





وتابع تامر امين:" أي حارس مرمى في الدنيا بيخاف على المرمى الذي يحرسه ويجب ان يحمي شريف إكرامي المرمى والزاوية الضيقة ولكن شريف إكرامي قرر ترك المرمى وذهب لتأمين منطقة الـ 18".





وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على مضيفه الاتحاد الليبي بهدف دون رد في المباراة التى استضافها استاد الإسكندرية الدولي فى إطار مباراة الذهاب لدور الـ 32 من بطولة الكونفيدرالية الافريقية .



