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لفقدان الوزن السريع.. وصفة لتخسيس البطن والجناب

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:35 م
وصفة لتخسيس البطن
وصفة لتخسيس البطن والجناب
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آية التيجي
هناك أكثر من وصفة لتخسيس البطن والجناب المضمونة والمجربة، وأهمها هي التقليل من الكربوهيدرات ، والإكثار من تناول البروتينات قليلة الدهون  فقد يكون البروتين هو أهم عنصر غذائي كبير لخسارة الوزن وتظهر الأبحاث أنه يمكن أن يقلل من الرغبة الشديدة بنسبة 60٪ ، ويعزز الأيض بنسبة 80-100 سعر حراري في اليوم ، ويساعدك على تناول 441 سعرًا حراريًا أقل في اليوم.


إذا كان هدفك هو فقدان الوزن ، فقد تكون إضافة البروتين هو التغيير الوحيد الأكثر فعالية الذي يمكنك إجراؤه على نظامك الغذائي، وافضل وصفة لتخسيس البطن والجناب، ولا يمكن أن يساعد البروتين على إنقاص الوزن فحسب ، بل قد يساعدك أيضًا على تجنب اكتساب الوزن ايضا.

قد يكون البروتين فعالًا بشكل خاص في تقليل دهون البطن؛ حيث أظهرت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين تناولوا بروتينًا أكثر وأفضل كان لديهم دهون أقل بكثير في البطن.

لتطبيق وصفة لتخسيس البطن والجناب و كبح شهيتك يجب الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات، مثل: البيض الكامل والأسماك والبقوليات والمكسرات واللحوم ومنتجات الألبان، وهذه هي أفضل مصادر البروتين التي يجب إضافتها لنظامك الغذائي.

ويمكن أن يؤدي تناول الكثير من البروتين إلى تعزيز عملية التمثيل الغذائي ومحاربة الشعور الجوع وفقدان الوزن سريعا وتشير العديد من الدراسات إلى أن البروتين فعال بشكل خاص للتخلص من  دهون البطن والجناب.
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