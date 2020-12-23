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أخبار العالم

450 ألف جرعة.. الكويت تكشف موعد وصول الجرعة الثانية من لقاح كورونا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:41 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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محمود نوفل
 
كشفت صحيفة الأنباء الكويتية نقلا عن مصادر مطلعة في  عن موعد وصول  الشحنة الثانية من لقاح كورونا والتي تبلغ 450 ألف جرعة خلال الربع الأول من 2021.

واوضحت الصحيفة أن الشحنة الثانية من لقاح كورونا تكفي لتطعيم 225  ألف مواطن ومقيم، من انتاج شركة فايزر - بيونتيك وشركات أخرى بعد اطلاع السلطات الصحية على نتائج أبحاثها. 

وأعلنت الصحيفة أن حملة التطعيم تستمر لمدة عام كامل لتطعيم جميع المسجلين الراغبين في أخذ اللقاح من المواطنين والمقيمين، حيث سيتوالى وصول الجرعات بشكل شبه شهري، وتعهدت الحكومة بتقديم اللقاح مجانا لجميع المسجلين الراغبين في أخذه من المواطنين والمقيمين.

ومن المقرر أن يتم   تقديم اللقاح وفق 4 فئات، تشمل الأولى مقدمي الرعاية الصحية من العاملين في الصفوف الأمامية، وكبار السن ممن تزيد أعمارهم على 65 عاما وأصحاب الأمراض المزمنة، على أن تتم تغطية الفئات الأخرى تباعا عند وصول الشحنات تدريجيا.
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