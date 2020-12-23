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اقتصاد

القابضة للسياحة: إعفاء المنشآت الفندقية من الضريبة لـ 4 شهور خطوة لمواجهة آثار كورونا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:19 م
صدى البلد
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علياء فوزي
قالت ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام ، إن قرار مجلس الورزاء الاعفاء من سداد الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية، لمدة 4 أشهر خطوة جيدة لمواجهة آثار فيروس كورونا على القطاع، ولكن الاجراء الاهم معالجة نقص الاشغال خلال الفترة المقبلة.

و أضافت حطبة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" القطاع السياحى يعد اكثر القطاعات الاقتصادية تأثرا بانتشار فيروس كورونا لذا لابد من اتخاذ اجراءات سريعة لتقليل الخسائر وتقديم الدعم الكامل للمنشأت السياحية و الفنادق لتجاوز تلك الازمة.

وتابعت أن "الفنادق والمنشآت السياحية فى الوقت الراهن تحتاج الى تسهيلات بنكية للوفاء بالتزامتها وتعويض تراجع نسب الاشغال حيث يجب النظر فى منح تلك المنشآت قروض ميسرة لمدة ثلاث اعوام ودفع اول قسط بعد 6 أشهر اضافة الى اعفائها من دفع فواتير المياه والغاز والكهرباء واعفاء من دفع التامينات الاجتماعية لمدة لا تقل عن 6 أشهر ايضا لتخفيف الاعباء عنها" .

وكان مجلس الوزراء، أعلن اليوم، عددا من المقترحات الخاصة بدعم القطاع السياحي لمواجهة أزمة فيروس كورونا وذلك في ظل الحاجة الملحة لدعم هذا القطاع في مواجهة تداعيات هذه الأزمة.

وتضمنت المقترحات إرجاء السير في إجراءات توقيع الحجز الإداري على المشروعات الفندقية والسياحية لمدة عام آخر ينتهي في 31 ديسمبر 2021 و الاعفاء من سداد الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية، وذلك اعتبارا من 1 يناير حتى 30 ابريل 2021.

بالاضافة الى جدولة بعض المديونيات والمستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا لمدة ٣٦ شهرا (كهرباء - غاز - مياه - مراسي نيلية) وإرجاء سداد بعض الرسوم الحكومية الخاصة بالمراسي النيلية، وإرجاء سداد نسبة ٦٠٪ من المستحقات نظير الاستهلاك الشهري للكهرباء والغاز والمياه للمنشآت الفندقية بالجمهورية، وكذلك المنشآت السياحية بالمحافظات السياحية. 
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