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استشاري أبحاث إكلينيكية: إغلاق المحلات مبكرا اتجاه أمثل فى التعامل مع أزمة كورونا بمصر.. فيديو

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 02:01 ص
أشرف الفقي أستشاري
أشرف الفقي أستشاري الأبحاث الكلينيكية والمناعة
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محمود محسن
أكد أشرف الفقي أستشاري الأبحاث الكلينيكية والمناعة أن الحكومة المصرية اصدرت قرار جيد عندما قامت بغلق المحال التجارية مبكرا في العاشرة مساءا وعدم السهر فى اماكن مفتوحة.

وأضاف الفقي خلال تصريحات له لبرنامج خبر اليوم عبر فضائية أون  حتى وقت متأخر مؤكدا ان هذا القرار كان اتجاه أمثل فى التعامل مع أزمة كورونا. 

كد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن أنواع اللقاحات التى تم ذكرها تكون عن طريق تكنولوجيا معتادة على العالم أجمع، ويتم تصنيع اللقاح في كل أنحاء العالم وليس بمصر فقط.
 

وأضاف مجاهد  أن مصر فتحت قنوات اتصالات مع جميع دول العالم للحصول على اللقاحات، مشيرا إلى أن لقاح سينوفارم اجرى عليه 9 تجارب بحثية وأثبت نتائج جيدة واللقاح الروسي تم اجراء 10 تجارب وأيضا لقاح فايزر وموديرنا .

وتابع متحدث الصحة  أنه تم عمل منظومة تسجيل للحصول على اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا بالنسبة للطواقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة، مشيرة إلى أن هناك نوعين من المواطنين لهما أولوية فى التطعيم بلقاح كورونا الجديد وهم المرضى الأكثر عرضة للوباء والأكثر تأثرا بالمضاعفات.

وأشار مجاهد إلى أن حدة الإصابات بكورونا خلال هذه الفترة أقل من الموجة الاولى ونسبة الشفاء عالية، مؤكدا أنه يتم العلاج بالبروتوكول العلاجي ويلعب دورا كبيرا في الشفاء.
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