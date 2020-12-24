ما حكم إخراج الصدقة بنية تفريج الكرب؟.. مستشار المفتي يجيب

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن "الصدقات تُعد من أجمل الأعمال لتفريج الكروب، سواء كانت جارية أو ناجزة، أي عاجلة، حالية كانت أو متأخرة".
وأوضح «عاشور» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز إخراج الصدقة بنية تفريج الكرب
؟»، أنه "يجوز إخراج صدقة بنية تفريج الكرب سواء كانت حالية أو جارية ممتدة"، مشيرًا إلى أن كل شخص لديه مشكلة، عليه أن يُحاول حلها بالأسباب الظاهرة، إضافة إلى إخراج صدقة في السر، كما أوصى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: «صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ»".
وأضاف أن "المشكلة التي يُعاني منها الشخص قد تكون نتيجة لمعصية ارتكبها، لذا يكون عليه بصدقة السر ليُطفئ غضب الرب ، والذي عندما يزول تُرفع العقوبة وتتنزل الرحمات على المذنب، وتنتهي مشكلته".
لجنة الفتوى: يجوز إخراج الصدقة للأقرباء بشرط
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إن الصدقة عن الميت من الأعمال الصالحة التي ينتفع بها الميت لقول النبي ﷺ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: «صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له».
وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «توفي أبي وأرغب في التصدق ووهب الثواب له ولي أخت متزوجة وحالتها ليست ميسورة فهل يجوز أن أخرج الصدقة لها؟»، أنه يجوز إخراج هذه الصدقة للقريب ولغير القريب بشرط أن يكون القريب ممن لا تجب نفقته على المتصدق بل الصدقة على القريب الفقير أولى لأنها صدقة وصلة.
وأفادت: وبناء علي ذلك يجوز للسائل أن يخرج الصدقة عن والده لأخته المتزوجة.
حكم إعطاء «البقْشيش» بـ نية الصدقة قالت الدكتورة نادية عمارة الداعية الإسلامية، إنه يجوز إعطاء -البقْشيش- والإكرامية للعمال بنية الصدقة.وأضافت «عمارة» خلال تقديمها برنامج «قلوب عامرة»، المُذاع على فضائية «ON E»، في إجابتها عن سؤال: «هل الإكرامية والبقشيش تعتبر صدقة؟»، أنَّ إعطاءَك هذا البقْشيش للعامِل بنيَّة الصَّدقة والمواساةِ، وجبْر قلوبِهم، وتحسين أوضاعهم - فهذا من الصدقة والإحْسان والمروءة التي يُرْجى الثَّواب فيها والأجْر من الله تعالى.