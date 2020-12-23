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اقتصاد

أبرز القطاعات الاقتصادية التي تأثرت سلبا من أزمة كورونا.. تفاصيل

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:29 م
صدى البلد
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محمد صبيح
تواجه الأسواق عالميا ومحليا حالة من الركود بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدول في مواجهة وباء كورونا، فضلًا عن بعض الدول المنكوبة بسبب الوباء.

المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات قال إن حركة بيع وشراء الأجهزة الكهربائية تراجعت في مصر بنسبة لا تقل عن 50% وربما تزيد.

وأضاف أن السلوك الشرائي للمستهلك يختلف عن الطبيعي في أوقات الأزمات، لافتا إلى تأجيل الأفراح وجميع المناسبات التي قد تساهم في دفع عجلة شراء الأجهزة الكهربائية بسبب فيروس كورونا المستجد. 

وعن حركة الأسعار أوضح مبروك أن الأسعار مستقرة بسبب ركود البيع والشراء وأن التجار لا يستطيعون تحريك الأسعار في ظل تراجع معدلات الطلب بنسب كبيرة تتخطى حاجز 50%.

المستشار حمدي أبو العينين عضو مجلس إدارة غرف الصناعات النسيجية قال إن حركة بيع وشراء الملابس والمنسوجات انخفضت بشكل ملحوظ بنسبة تتراوح بين 70% و80% مشيرا إلى أن السلوك الاستهلاكي للمصريين في الأزمات يتجه نحو المواد الغذائية.

إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان بالغرف التجارية قال إن مبيعات المعسل تراجعت بشكل حاد، مشيرا إلى أن إجراءات الدولة للحد من التجمعات في مواجهة فيروس كورونا المستجد وغلق المقاهي ساهم في إيقاف بيع المعسل.

وعن حركة بيع وشراء السجائر، أوضح إمبابي أنها مستقرة وبنفس معدلاتها الطبيعية قبل القرارات الاحترازية وأن حركة الأسعار مستقرة ولم تشهد أي تغيير.

حسين بودي رئيس رابطة أصحاب المطاحن قال إن أداء المطاحن مستقر ويشهد حركة إيجابية في إطار إجراءات الدولة لزيادة حصص المطاحن من القمح والمخابز من الدقيق لضمان توفير الخبز للمواطنين.

وأكد بودي أن القمح والدقيق والخبز متوفرة بشكل كبير وكاف وأنه لا مخاوف من حدوث أي عجز أو نقص، مشيدا بإجراءات الحكومة العاجلة لتحقيق الأمن الغذائي في الظروف الراهنة.
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