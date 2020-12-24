منهم والد جاريد كوشنر.. ترامب يصدر عفوا رئاسيا جديدا عن 29 شخصا

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، في أنباء منذ قليل، بأن البيت الأبيض أصدر قائمة جديدة تضم 26 شخصًا شملهم العفو الرئاسي للرئيس دونالد ترامب، و3 أشخاص خففت أحكامهم.





وشملت القائمة، عفوًا رئاسيًا عن تشارلز كوشنر، والد "جاريد كوشنر"، وعن رئيس حملته السابق "بول مانافورت"، والذي أُدين في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.





وأمس الأربعاء، أصدر ترامب 15 قرارًا بالعفو الرئاسي، من بينها العفو كاملًا عن جورج بابادوبولوس، وهو مساعد سابق في الحملة الانتخابية، أقر بأنه مذنب كجزء من التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.





كما أصدر ترامب عفوًا عن أليكس فان دير زوان، 36 عامًا، صهر الملياردير الروسي الألماني خان.





وحُكم على فان دير زوان بالسجن لمدة 30 يومًا وغرامة قدرها 20 ألف دولار بتهمة الكذب على محققي المستشار الخاص للولايات المتحدة روبرت مولر بشأن اتصالات مع مسؤول في حملة ترامب لعام 2016.





وتم تضمين أسمائهم في موجة عفو قبل عيد الميلاد أعلنها البيت الأبيض.