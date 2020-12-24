ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تجربة لإطلاق التيار الكهربائى بوحدات موظفى العاصمة الإدارية بمدينة بدر

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:30 ص
صدى البلد
Advertisements
آمنة عبدالعظيم

صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأن نسبة تنفيذ مشروع وحدات موظفى العاصمة الإدارية الجديدة تخطت الـ 92%، ب9024 وحدة سكنية (376 عمارة)، مشيرًا إلى أنه تم إجراء تجربة إطلاق التيار الكهربائي بالمشروع، حيث تم الانتهاء من تنفيذ موزع الكهرباء والمغذيات الخاصة به بنسبة 100%، وجارٍ استكمال شبكات الجهد المتوسط والمنخفض والإنارة.


وأشار إلى أنه  يتم تغذية المشروع من محطة محولات بدر 2 المزمع افتتاحها لتغذية المشروعات الكبري، ومن ضمنها مشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة، مضيفًا أن المحطة بجهد 66/220/ 22 ك.ف بقدرة (350م.ف.ا)، وبتكلفة استثمارية تبلغ نحو 607 ملايين جنيه.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شعبة الهندسة الكهربائية: مصر لديها فائض كهرباء يمكن تصديره إلى دول الجوار

رئيس جهاز مدينة بدر يلتقي مسؤولي الشركات المنفذة لمشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة

تشغيل تجريبي لمحطة الصرف الصحي بمنطقة 1600 فدان بمدينة بدر

باستثمارات 3.2 مليار جنيه.. مندور: 92% نسبة تنفيذ شقق العاملين بالعاصمة الإدارية

افتتاح أكبر وحدة إسعاف على مستوى المدن الجديدة في بدر

زيادة التعاون بين القاهرة وبغداد.. وزيرة الإسكان العراقية تزور مشروعات العاصمة الإدارية

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة

الخيانة قاسية.. ابنة أصالة تدعمها بعد صورة طارق العريان المثيرة للجدل

شوبير: أجريت 10 مسحات كورونا.. وعزلت نفسي

ظلم وجحود ونكران.. أصالة تهاجم طارق العريان بعد صورته مع الموديل اللبنانية

3 جنيهات ارتفاعا بأسعار جرام الذهب اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020

أزمة جديدة تعجل برحيل محمد صلاح عن ليفربول

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امضى يا أشول.. قصة بيع عادل إمام لسيارته المرسيدس.. صور

من ماركة عالمية شهيرة.. اكتشاف علبة شوكولاتة عتيقة عمرها 120 عاما.. هذه قصتها

بعد فضح خيانتها على فيسبوك.. زوج يقتل زوجته وابنيه رميا بالرصاص