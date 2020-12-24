تجربة لإطلاق التيار الكهربائى بوحدات موظفى العاصمة الإدارية بمدينة بدر

صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأن نسبة تنفيذ مشروع وحدات موظفى العاصمة الإدارية الجديدة تخطت الـ 92%، ب9024 وحدة سكنية (376 عمارة)، مشيرًا إلى أنه تم إجراء تجربة إطلاق التيار الكهربائي بالمشروع، حيث تم الانتهاء من تنفيذ موزع الكهرباء والمغذيات الخاصة به بنسبة 100%، وجارٍ استكمال شبكات الجهد المتوسط والمنخفض والإنارة.





وأشار إلى أنه يتم تغذية المشروع من محطة محولات بدر 2 المزمع افتتاحها لتغذية المشروعات الكبري، ومن ضمنها مشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة، مضيفًا أن المحطة بجهد 66/220/ 22 ك.ف بقدرة (350م.ف.ا)، وبتكلفة استثمارية تبلغ نحو 607 ملايين جنيه.