الصين تعلق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا

أعلنت الصين تعليق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا ؛ بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين - في تصريح اليوم /الخميس/ - "إنه مع الأخذ في الاعتبار إجراءات الدول الأخرى، قررت الصين تعليق الرحلات الجوية بين الصين والمملكة المتحدة بسبب سلالة الفيروس الجديدة".. مضيفا أن بلاده ستتابع التطورات عن قرب، وتعدل إجراءات الوقاية وفقا لذلك.