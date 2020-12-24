فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، تمكنت الخدمات الأمنية بالقاهرة من ضبط شخص بحوزته مواد مخدرة قبل ترويجها بمدينة نصر.





فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول من ضبط (عدد من الأقرص المخدرة، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول ) بحوزة أحد الأشخاص- مقيم بالجيزة وذلك حال إستقلاله سيارة ملاكى مستأجرة.





وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتفان للإتصال بعملائه وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.