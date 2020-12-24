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رياضة

أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة يجتمع مع شوقي غريب اليوم

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:44 ص
أحمد مجاهد
أحمد مجاهد
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يسري غازي

يعقد اليوم الخميس المهندس احمد مجاهد رئيس اللجنه المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي لبحث سبل دعم برنامج الفريق خلال المرحله المقبله من اجل الاستعداد القوي لأولمبياد طوكيو المحدد لها يوليو المقبل .

وأكد شوقي غريب على أن المهندس أحمد مجاهد ليس غريبا عن المنتخب الأولمبي باعتباره أحد أعضاء مجلس الإدارة السابق الذي  وفر برنامج إعداد كان أحد الأسباب الرئيسيه في فوز المنتخب ببطولة الأمم الافريقيه التي استضافتها مصر في نوفمبر 2019 

وتمنى غريب التوفيق للجنة الثلاثيه المكلفه بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة في تحقيق آمال وطموحات الكرة المصرية.

فيما كان حسام البدري المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أكد انه ستجمعه جلسة مع اللجنة الثلاثية الجديدة التي تدير اتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد عقب عودته من الخارج لزيارة أسرته وذلك لمناقشة احتياجات المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة. 

ويستعد منتخبنا لخوض منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية خلال اجندة شهر مارس المقبل بمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر 

وأضاف  المدير الفني أنه  تحدث اليوم مع المهندس أحمد مجاهد تليفونيا للتنسيق فيما هو قادم بما يصب في مصلحة المنتخب الوطني.


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