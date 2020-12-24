هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تنظم جولة بمستشفى شفاء الأورمان

صرح الدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن المعايير المصرية التي وضعتها الهيئة للمستشفيات والمعامل والتي تتوافق مع المعايير العالمية، وُضعت بأيدي خبراء مصريين لتغطي كل الجوانب الإدارية والفنية والمهنية لتقديم الخدمة الطبية لضمان أعلى مستوى من الجودة التي يحصل عليها المواطن، مؤكدا على أهمية تكاتف شركاء النجاح والعمل سويا لتطوير منظومة الصحة في مصر مشيدا بالدور التكاملي الذي يقوم به القطاع الخاص في تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين.





جاء ذلك خلال الزيارة التي نظمتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لمحافظة الأقصر حيث قام وفد الهيئة بقيادة الدكتور أشرف إسماعيل رئيس مجلس ادارة الهيئة والدكتور إسلام أبو يوسف نائب رئيس الهيئة بتنظيم زيارة لمستشفى شفاء الأورمان على مدار ثلاثة أيام لعقد برنامج تهيئة تضمن سلسلة من المحاضرات التعريفية بمعايير الاعتماد الخاصة بالمستشفيات للعاملين من الاداريين والفنيين بمختلف أقسام المستشفى وذلك في إطار تجهيزها للحصول على الاعتماد.





وخلال البرنامج قام الدكتور إسلام أبو يوسف نائب رئيس الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة بتقديم شرحا للآليات والمتطلبات الخاصة بتسجيل المنشآت الطبية من اجل الاعتماد والدور الذي تقوم الهيئة في مساعدة المنشآت الطبية في تطبيق هذه المعايير حيث استعرض اليوم الأول المعايير الخاصة بسلامة المريض منذ لحظة دخوله إلى المستشفى وتنقله من مستوى رعاية إلى آخر وحتى خروجه.. كما تناول المعايير الخاصة بالخدمات التشخيصية والمساعدة وآليات مكافحة ومنع انتشار العدوى.. وكذلك ما يتعلق بالجراحة والتخدير وتجهيز المريض لإجراء عملية جراحية او اجراء تداخلي.. أما اليوم الثاني فقد ركز وفد الهيئة على شرح المعايير الخاصة بالمؤسسة والتي تضمن توافر بيئة صحية آمنة وفعالة مثل سلامة البيئة والمنشآت وادارة وسلامة الدواء وحوكمة المؤسسة الى جانب المعايير الخاصة بإدارة الموارد البشرية والمسئولية المجتمعية للمستشفى.. وشهد اليوم الثالث اقامة ورشة عمل لمختلف ادارات المستشفى تناولت شرحا لأدوات التقييم الذاتي ورحلة تتبع لمحاكاة نموذج تقديم الخدمة الطبية بعد تطبيق معايير الجودة من منظوري كلا من النظام والمريض .





ومن ناحية أخرى.. نظمت الهيئة بالتعاون مع شركة فيزيتا دورة متخصصة للتوعية والتعريف بمعايير الاعتماد الخاصة بمعامل التحاليل الطبية والمستشفيات استقبل خلالها وفد الهيئة كافة الاستفسارات الخاصة بتطوير الخدمات الصحية التي تقدمها وكيفية رفع كفاءتها.





وخلال كلمته الافتتاحية الدورة التي حضرها عددا كبيرا من ممثلي المستشفيات والمعامل بالمحافظة أكد الدكتور اشرف اسماعيل رئيس الهيئة ان الجودة وتحسين الأداء هما السبيل الأساسي للتميز وان الهيئة لا يقتصر دورها على اصدار المعايير فقط ولا تستهدف المراقبة للبحث عن الخطأ والمعاقبة وانما المتابعة المستمرة للتأكد من الالتزام بالمعايير وضمان استمرار الجودة لكي نصل إلى الأداء الأمثل والمستوى الذي يجعل من الجودة جزءا أساسيا من ثقافة المؤسسة الطبية.





وفيما يتعلق بالتسجيل أوضح الدكتور السيد العقدة عضو مجلس ادارة الهيئة ان متطلبات التسجيل تمثل الحد الأدنى من الجودة والسلامة والتطابق لأي منشأة ترغب في إدراجها في نظام التأمين الصحي الشامل مشيرا الى ان التسجيل يعد خطوة أولى والخطوة الثانية هي الاعتماد وأنه من المتوقع أن يحافظ المعمل أو المستشفى على نفس مستوى الجودة المتحقق أثناء زيارة التسجيل أو تحسنه.. كما قدم الدكتور العقدة شرحا مكثفا للمعايير العامة المتعلقة بسلامة المريض وكذلك المعايير الخاصة بسلامة البيئة والمنشآت وما يخص جاهزية المستشفي لضمان سلامة المريض والأطقم الطبية مؤكدا ان متطلبات السلامة لا علاقة لها بالخدمات الفندقية التي تقدمها بعض المستشفيات.



