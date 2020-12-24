سليمان وهدان يعلن ترشحة لوكالة برلمان 2021

كشف النائب سليمان وهدان عن ترشحة لوكالة مجلس النواب 2021 ، لافتا أنه تم التوافق علية داخل حزب الوفد لترشيحة على وكالة مجلس النواب للمرة الثانية حيث أنه كان يشغل وكيل مجلس نواب 2015.





واضاف وهدان فى تصريحات صحفية على هامش استخراج كارنية العضوية الجديد ، أن هناك عددا من القوانين ومشروعات القوانين التى ستكون على أولوية الاجندة التشريعية لبرلمان 2021منها ، قانون الإيجار القديم وقانون البناء الموحد ، قانون الادارة المحلية ايضا قانون الحيز العمراني لانه عائق كبير فى مسيرة التنمية فى مصر ، وايضا تفعيل واللامركزية الادارية واللامركزية المالية فى جميع المحافظات .









وقد توافد نواب القائمة الوطنية عن شرق و غرب الدلتا لمقر البرلمان لاستلام كارنيهات العضوية.





وتضم القائمة ٨٤ نائبا حضر بعضهم في اليوم الثالث لاستلام كارنيهات العضوية و يأتي ذلك وسط اجراءات احترازية مشددة يتبعها المجلس لمواجهة فيروس كورونا.

و فيما يخص النواب بنظام الفردى فيبدأ حفل استقبالهم انطلاقا من اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020، حيث سيتم استقبال نواب 5 محافظات وهى (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح.) بإجمالي عدد 90 نائبا، أما يوم الأثنين 28 ديسمبر فسيتم تنظيم حفل الاستقبال 10 محافظات هى: (بورسعيد، الاسماعلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالى عدد 108 نواب.





وأعلن أمين عام مجلس النواب، عن جدول استقبال المنتخبين القائمة والفردى، بحيث سيتم استقبال الأعضاء المنتخبين بنظام القائمة على 3 أيام، تبدأ الثلاثاء 22 ديسمبر باستقبال نواب قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بإجمالى عدد 100 نائب، والاربعاء الموافق 23 ديسمبر سيشهد استقبال نواب قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، بإجمالى عدد 100 نائب، أما الخميس الموافق 24 ديسمبر مخصص لنواب قائمتى شرق الدلتا وغرب الدلتا، بإجمالى عدد 84 نائبا.