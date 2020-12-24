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رياضة

مرتضى منصور ينعى رئيس نادى الزمالك

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:08 م
المستشار أحمد البكري
المستشار أحمد البكري رئيس نادي الزمالك
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القسم الميداني

نعى المستشار مرتضى منصور، وفاة المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات المصغرة "تويتر".

 

وكتب مرتضي منصور: "ينعى المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، ببالغ الحزن والأسى وفاة المستشار أحمد البكري الذى وافته المنية صباح اليوم، ويتقدم لأسرته وأشقائه بخالص العزاء وندعو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته".


توفى صباح اليوم، الخميس، المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك، بعد صراع مع فيروس كورونا.

 

وكان المستشار البكري، رئيس محكمة استئناف القاهرة، دخل العناية المركزة أكثر من مرة للعلاج من فيروس كورونا بمستشفى العزل بالعجوزة.

 

وتولى البكري رئاسة الزمالك بقرار من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة عقب قرار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى بإيقاف واستبعاد مجلس إدارة النادي المنتخب برئاسة المستشار مرتضى منصور بعد إحالة المخالفات المالية التى رصدها تقرير لجان التفتيش لنيابة الأموال العامة.

 

وتولت اللجنة القضائية المكلفة من ثلاثة مستشارين برئاسة أحمد البكري وعضوية المستشار هشام إبراهيم والمستشار محمد عطية قبل أن يستقيل ويتم تعيين المستشار عماد عبد العزيز بديلا له لأمور الإدارة فى الزمالك لحين انتهاء تحقيقات النيابة فى مخالفات المجلس المنتخب أو انتهاء مدة مجلس الإدارة القانونية والدعوة لجمعية عمومية عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد.


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