محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا موسعا لتنفيذ تطوير شامل لكافة خدمات المرافق والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية بالقرى

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعا موسعا لقيادات الأجهزة التنفيذية وقطاعات المرافق بالمحافظة، بحضور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية ، واللواء عبد القادر النورى وكيل اول الوزارة السكرتير العام، ومنال الغندور السكرتير المساعد وذلك للإعداد التحضيرى للخطوات التنفيذية وتوزيع التكليفات لكل جهة بهدف تنفيذ المبادرة بمركز ومدينة شربين.



جاء ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالبدء فى تنفيذ البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية فى إطار مبادرة حياة كريمة والتي تستهدف 1000 قرية على مستوى 50 مركزا إداريا على مستوى محافظات الجمهورية ضمن المبادرة المشار إليها.





قد أكد المحافظ أن عمليات رفع الكفاءة والتطوير لقرى شربين تشمل تنفيذ مشاريع بنية تحتية تتنوع لتضم مشروعات رصف طرق ومياه شرب وصرف صحى وكهرباء وغاز وتليفونات هذا بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية والصحية.





وقد وجه محافظ الدقهلية لرئيس مركز ومدينة شربين للتنسيق مع كافة قطاعات المرافق، وذلك لحصر جميع المشكلات وحلها فورا وذلك وقيام كافة الجهات بإعداد المقايسات اللازمة للمشروعات التى سيتم تنفيذها.





كما وجه محافظ الدقهلية لمدير عام الأملاك للتنسيق مع قطاعات المرافق ورئيس المركز وذلك لتوفير الأرض التى تحتاجها المشروعات مثل تنفيذ مشروعات محطات المياه والصرف الصحى ومحطات ومحولات الكهرباء وشبكات الغاز هذا بالإضافة للمدارس والمشروعات الصحية والاجتماعية والشبابية والخدمية ومشروعات للرى فضلا عن تيسير إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة للأسر الأولى بالرعاية من خلال التضامن الاجتماعى فى إطار مبادرة عمل وتنمية.

وأكد محافظ الدقهلية لضرورة سرعة الانتهاء من جميع المقايسات المطلوبة لسرعة إرسالها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة القائمة على التنفيذ.



ووجه محافظ الدقهلية لمدير عام إدارة المرافق بالمتابعة مع كافة الجهات للانتهاء من كافة المطلوب من المقايسات وخرائط المرافق المطلوب تنفيذها بالقرى المستهدفة.





وقد ثمن محافظ الدقهلية الجهود الكبيرة والمستمرة لرئيس الجمهورية والحكومة المصرية وجميع المسئولين بالدولة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية وقطاعات المرافق فى جميع المحافظات المصرية.



