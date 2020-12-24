هاني أباظة: الوفد يمثل المعارضة الوطنية

قال النائب هاني أباظة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد أنه سينضم للجنة التعليم بالمجلس و انه سيترشح على وكالة اللجنة موضحا أن حل مشكلات التعليم من أهم أولوياته وأوضح أن البرلمان يجب ان ينسق مع الحكومة لحل مشكلات التعليم الخاص مضيفا " مصاريف المدارس الخاصة تحتاج الي حوار مجتمعي و المواطن يعاني و الطبقة المتوسطة لا تحتمل هذا الأمر.

وقال أباظة " لا يمكن أن نقبل بفكرة تسول أولياء الأمور أمام المدارس حتى يتمكنوا من ضم أولادهم لمدارس بعينها وشدد اباظة على أهمية رفع كفاءة التعليم الفني بقوله " وضعه غير مرضي لجميع الأطراف و لابد من تأهيل المعلم أيضا بما يحقق المصلحة العليا للدولة المصرية و اطراف العملية التعليمية.





و حول فكرة إمكانية التحالف بين الأحزاب و القوى السياسية تحت قبة البرلمان قال النائب هاني أباظة عضو مجلس النواب " كل حزب له أفكاره و ايديولوجياته الوطنية و التنسيق قد يكون في قضايا و الاختلاف في قضايا أخرى".





وقال أباظة " حزب الوفد يمثل المعارضة الوطنية من أجل المصلحة العليا للدولة المصرية مضيفا: " لا يمكن أن تكون المعارضة من أجل المعارضة وكل حزب يعمل وفقا لفكره و توجهاته مشددا على ان التنسيق بين الأحزاب و القوى السياسية امر طبيعي خاصة في القضايا الوطنية الوطنية التي تخدم على المصلحة العليا".

وتوافد نواب القائمة الوطنية عن شرق و غرب الدلتا لمقر البرلمان لاستلام كارنيهات العضوية.





وتضم القائمة ٨٤ نائب حضر بعضهم في اليوم الثالث لاستلام كارنيهات العضوية و يأتي ذلك وسط اجراءات احترازية مشددة يتبعها المجلس لمواجهة فيروس كورونا.



