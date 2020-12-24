السيسى يوجه بتوفير الموارد المالية لمواصلة الشركات المدنية تنفيذ المشروعات القومية التنموية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.





وقال السفير بسام راضي ،المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان الاجتماع تناول متابعة التدفقات المالية للشركات المدنية المكلفة بتنفيذ المشروعات القومية على مستوى الجمهورية، وتطوير قرى الريف المصري في إطار برنامج "حياة كريمة".





وقد وجه الرئيس بتوفير الموارد المالية اللازمة لمواصلة الشركات المدنية تنفيذ مختلف المشروعات القومية التنموية على مستوى الجمهورية، على نحو يساهم في الإسراع باستكمالها طبقًا للجداول الزمنية المحددة ووفق أعلى المعايير والمواصفات، الأمر الذي يعزز من عوائد القيمة الاقتصادية والاستثمارية المضافة للاقتصاد الوطني من تلك المشروعات.



