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أخبار العالم

تطورات جديدة بشأن صفقة البريكست

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 02:18 م
صفقة البريكست
صفقة البريكست
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قسم الخارجي
أعلن مسئول بريطاني، اليوم الخميس، عن حاجة صفقة الخروج من الاتحاد الأوروبي، البريكست، إلى مزيد من الساعات لإعلان نجاحها. 

وكشفت وسائل إعلام بريطانية،  أمس الأربعاء، عن توصل الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري نهائي بشأن البريكست، مشيرة إلى استمرار العمل على صياغته. 

وأكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن بلاده لن توقع على أي اتفاق "بريكست" يؤثر سلبا على مصالح المملكة المتحدة.


ولا تزال الشروط التي يضعها الاتحاد الأوروبي "غير مقبولة" من المملكة المتحدة، وحذر كلا الطرفين من احتمال عدم التوصل إلى اتفاق.


يأتي ذلك في الوقت الذي أعربت فيه بريطانيا، اليوم الأربعاء، عن أملها أن لا يكون هناك علاقة بين بريكست والأزمة على الحدود، داعية إلى حل أزمة عبور الشاحنات على الحدود اليوم.


وقال وزير بريطاني، اليوم الأربعاء، إن لندن والاتحاد الأوروبي لم يتوصلا بعد إلى اتفاق تجاري بشأن الخروج من التكتل، حيث لا تزال هناك قضايا خطيرة دون حل تمنع رئيس الوزراء بوريس جونسون من التوقيع على اتفاق.
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