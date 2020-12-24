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رياضة

محمد صلاح في المركز الثامن.. الجارديان تعلن قائمة أفضل 100 لاعب في العالم لعام 2020

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 02:52 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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محمد السعيد
تواجد النجم المصري محمد صلاح ضمن قائمة أفضل 100 لاعب في العالم خلال عام 2020، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.


وحل النجم المصري محمد صلاح في المركز الثامن، وفقا لصحيفة "الجارديان".


وجاءت قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم، حسب استفتاء " الجارديان" كالتالي:

 1 - روبرت ليفاندوفسكي " بايرن ميونخ"

2- ليونيل ميسي "برشلونة".

3-  كريستيانو  رونالدو "يوفنتوس".

4- كيفين دي بروين "مانشستر سيتي".

5 - ساديو ماني "ليفربول".

6-  هالاند  "دورتموند".

7 - كيليان  مبابي "باريس سان جيرمان".

8- محمد صلاح "ليفربول".

9- نيمار "باريس سان جيرمان".

10 - فان دايك "ليفربول".


يذكر أن شبكة "سكاي سبورتس" اختارت محمد صلاح خلال الساعات الماضية، كأفضل لاعب في مسابقة الدوري الإنجليزي حتى الآن.


ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفا.
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