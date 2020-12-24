محافظ القليوبية يحرر 15 محضرا للمخالفين للإجراءات الاحترازية بموقف بنها..صور

أجرى اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية مفاجئة بموقف سيارات الأجرة ببنها لمتابعة التزام السائقين والمواطنين بقرار الدولة بارتداء الكمامات وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة.





ولاحظ المحافظ تواجد العديد من السائقين والمواطنين بدون ارتداء الكمامة، وعلى الفور كلف المحافظ الأمن بتحرير 15 محضرا وغرامات فورية للمخالفين، مشددا أنه لا تهاون في هذه الإجراءات تماما وسيتم المرور بشكل يومي على المواقف وأماكن التجمعات من خلال حملات مكثفة.





واكد المحافظ على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون إضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير والتهوية وكذلك مراعاة المسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور.





كما أكد محافظ القليوبية بسحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة في حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها.





وناشد المحافظ، المواطنين وأصحاب السيارات الأجرة وسائقيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والتي وضعتها الدولة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وأكد ضرورة تعقيم سيارات الأجرة قبل تحرك السيارة من الموقف وبعد نزول الركاب لعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة، وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية الفورية.





وكان الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد افتتحا اليوم الخميس مركز خدمة المواطنين المطور في شبرا الخيمة.





وأشار المصلحي بأنه تم تطوير المكتب النموذجي للتموين بشبرا الخيمة، لتقديم الخدمات لكل ما يخص البطاقة التموينية الذكية على مستوى المحافظة من إصدار بطاقة لمن يستحق الدعم أو بدل تالف البطاقة وبدل فاقد وفصل اجتماعي وغيرها من الخدمات.





وأضاف المصلحي، أن مراكز خدمة المواطنين تعمل بجانب البوابة الرقمية ولكن للمواطنين غير القادرين على استخدام التكنولوجيا، مطالبا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.