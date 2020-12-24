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أخبار العالم

الصين تهاجم أمريكا بعد اتهامات لبكين بـ التجسس

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:26 م
الصين تهاجم امريكا
الصين تهاجم امريكا
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على صالح
نددت بكين بمزاعم "افتراء خالص" من قبل اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، ماركو روبيو وتيد كروز ، بأن الصين تسعى لاستخدام مشروع كبل بحري بملايين الدولارات في المحيط الهادئ من أجل "التجسس".

وانتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان الاتهامات قائلا:إن أعضاء مجلس الشيوخ الذين ذكرتهم سيعارضون كل ما تفعله الصين، إنهم دائمًا ما يختلقون الأكاذيب لتشويه سمعة الصين سعيًا وراء مكاسب سياسية، ادعاءاتهم مجرد افتراء يهدف إلى تبرير القمع الأمريكي المتعسف لشركات التكنولوجيا العالية الصينية ".


وأضاف المتحدث أن الحكومة الصينية شجعت الشركات المحلية على السعي للتعاون الاستثماري في الخارج على أساس "مبادئ السوق والقواعد الدولية وقوانين الدولة المضيفة".

في الوقت نفسه، أعادت الصين الرد على الاتهامات المستمرة بالتجسس على واشنطن ، مؤكدة على استمرار جهود المراقبة العالمية الأمريكية واستشهدت ببرنامج PRISM التابع لوكالة الأمن القومي.

قال المتحدث الصيني في مؤتمر صحفي "الولايات المتحدة هي التي تقوم بعمليات سرقة إلكترونية واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم ، حتى على حلفائها، منذ ظهور PRISM. إنها إمبراطورية حقيقية من القرصنة والسرقة. 

وأضاف "يمكن للعالم أن يرى من خلال خدعة الولايات المتحدة لتشويه سمعة الآخرين وتجميل نفسه".

مزاعم "الإكراه الجيوسياسي"

وجاء الرد القوي من جانب الصين بعد أن زعم ​​تقرير لرويترز أن السناتور الجمهوريين ماركو روبيو (فلوريدا) وتيد كروز (تكساس) كتبوا رسالة لتحذير حليف الولايات المتحدة في المحيط الهادئ ، ولايات ميكرونيزيا الفيدرالية ، من بكين. في مشروع توصيل كيريباتي ، وحث المسؤولين على رفضه.

وأُرسل خطاب أعضاء مجلس الشيوخ إلى حكومة ولايات ميكرونيزيا الفيدرالية (FSM) في سبتمبر ، حيث قيل إن بكين ستستفيد من مشروع الكابلات البحرية ، بقيمة 72.6 مليون دولار ، لشن "حملات تجسس وإكراه جيوسياسي" في المحيط الهادئ .

ورددت الرسالة ضغوطًا مماثلة من واشنطن خلال الصيف ، عندما استشهدت رويترز بمسؤولين أمريكيين أرسلوا مذكرة دبلوماسية إلى ولايات ميكرونيزيا الموحدة يعبرون فيها عن "مخاوف استراتيجية" بعد عرض الكابل الذي قدمته الشركة الصينية.
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