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رياضة

خالد الغندور يوجه رسالة للكابتن محمود الخطيب

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:36 م
خالد الغندور
خالد الغندور
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مصطفى كرم
وجه  خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق، الشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب بعد حضور جنازة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المكلفة بإدارة  نادي الزمالك. 

وكتب خالد الغندور عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قائلا: "شكرا مجلس إدارة الأهلي والكابتن الخطيب الكرة تنافس فقط في الملعب وربنا يرحم المستشار أحمد البكري و يحفظ الجميع و يحفظ مصر من اي سوء".


وتوفى صباح اليوم، الخميس، المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك، بعد صراع مع فيروس كورونا.


وكان المستشار البكري، رئيس محكمة استئناف القاهرة، دخل العناية المركزة أكثر من مرة للعلاج من فيروس كورونا بمستشفى العزل بالعجوزة.


وتولى البكري رئاسة الزمالك بقرار من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة عقب قرار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى بإيقاف واستبعاد مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور بعد إحالة المخالفات المالية التى رصدها تقرير لجان التفتيش لنيابة الأموال العامة.



وتولت اللجنة القضائية المكلفة من ثلاثة مستشارين برئاسة أحمد البكري وعضوية المستشار هشام إبراهيم والمستشار محمد عطية قبل أن يستقيل ويتم تعيين المستشار عماد عبد العزيز بديلا له لأمور الإدارة فى الزمالك لحين انتهاء تحقيقات النيابة فى مخالفات المجلس المنتخب أو انتهاء مدة مجلس الإدارة القانونية والدعوة لجمعية عمومية عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد.
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