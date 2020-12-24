نورتني.. محمد أنور مع أمير كرارة من كواليس تصوير مسلسل إسعاف يونس

شارك الفنان محمد انور جمهورة بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من كواليس تصوير مسلسله إسعاف يونس.









وظهر محمد انور صورة له مع أمير كرارة وعلق عليها قائلا "شرفني ونورني النجم الكبير باشا مصر امير كراره كضيف شرف في الحلقة الرابعة من مسلسل #اسعاف_يونس.





كده نزل اربع حلقات من المسلسل ياريت تتفرجو وتقولولي ايه رأيكم وحلقات جديده كل اربعاء وخميس من كل اسبوع حصريا علي watch it".





"إسعاف يونس" أحدث أعمال WATCH iT الأصلية، ومن المنتظر عرضه على مدار 10 حلقات.









تدور أحداث المسلسل حول طبيب يؤسس مشروعه الخاص لعلاج المرضى، إلا أنه يخوض الكثير من المواقف الكوميدية، ويشاركه في الحلقات العديد من ضيوف الشرف.







