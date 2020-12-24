بعد 5 أشهر من البحث| المئات يشيعون جثمان غريق شاطئ النخيل.. فيديو

أدى المئات من أهالي وأصدقاء الغريق شادي عبدالله عمار، الجنازة على الجثمان بعد العثور عليه وعودته إلى مسقط رأسه.
وسادت حالة من الحزن والأسى، عقب الانتهاء من صلاة المغرب أمام المقابر بقرية النجيلة التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، انتظارا لوصول الجثمان تمهيدًا لتشييعه إلى مثواه الأخير.
وعثرت قوات الإنقاذ في محافظة الإسكندرية على جثمان شادي غريق شاطيء النخيل بمحافظة الإسكندرية، الذي لقي مصرعه في البحر بعد المعاينة الثانية للجثة والتحفظ عليها بمشرحة الإسعاف بعد مرور 5 شهور من غرقه.
وكان الآلاف من أهالي قرية النجيلة والقري المجاورة، أدوا صلاة الغائب على شادي، في مسقط رأسه مساء يوم الجمعة الموافق 7 أغسطس بعد صلاة المغرب أمام ساحة مسجد اللواء فياض بعد تعذر العثور جث.
يذكر أن 12 شخصا لقوا مصرعهم غرقًا، فجر يوم 10 يوليو الماضى، بشاطئ النخيل بحي العجمي، بعد تسللهم إلى الشاطئ فجرًا بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء.
حيث قام رجال الإنقاذ بانتشال جزء من الجثة بدون رأس من أمام حواجز شاطئ النخيل إلا أنه تعذر أخذ البصمة الوراثية منها لتحليله.