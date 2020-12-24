بعد 5 أشهر من البحث| المئات يشيعون جثمان غريق شاطئ النخيل.. فيديو





وكان الآلاف من أهالي قرية النجيلة والقري المجاورة، أدوا صلاة الغائب على شادي، في مسقط رأسه مساء يوم الجمعة الموافق 7 أغسطس بعد صلاة المغرب أمام ساحة مسجد اللواء فياض بعد تعذر العثور جث.





يذكر أن 12 شخصا لقوا مصرعهم غرقًا، فجر يوم 10 يوليو الماضى، بشاطئ النخيل بحي العجمي، بعد تسللهم إلى الشاطئ فجرًا بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء.





حيث قام رجال الإنقاذ بانتشال جزء من الجثة بدون رأس من أمام حواجز شاطئ النخيل إلا أنه تعذر أخذ البصمة الوراثية منها لتحليله.



