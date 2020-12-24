ثامن دولة في العالم.. إيطاليا تتخطى 2 مليون إصابة بـ كورونا

أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا، اليوم الخميس، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.









وقالت وزارة الصحة الإيطالية، إنها سجلت 18040 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 14522 في بيانات أمس الأربعاء.









وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 2009317 حالة.









كما رصدت الوزارة 505 وفيات جديدة جراء المرض، مقارنة مع 553 في اليوم السابق، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 70900 متوفى.









وأوضحت أن عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا يبلغ حاليا 1344785 شخصا، بينما لا يزال 593632 يتلقون العلاج، منهم 24 ألفا في المستشفيات.









وأصبحت إيطاليا ثامن دولة في العالم تتجاوز حصيلتها من إصابات كورونا رسميا حاجز مليوني حالة، وفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.