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رياضة

رسميا.. 30% نسبة حضور الجماهير لمونديال اليد

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:02 م
صدى البلد
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ريهام بكير
أعلن المهندس هشام نصر رئيس اتحاد اليد أن نسبة حضور الجماهير لبطولة العالم لليد المقرر إقامتها في مصر من 13 حتى 31 يناير المقبل هو 30 ٪؜ من إجمالي الصالة المستضيفة للمباراة وهذا بسبب جائحة كورونا.


وقال نصر إن هذه النسبة تفقد منتخبنا نسبة من قوته لأن الجماهير العنصر الأول في الدعم ولكن أثق أن كل مصر ستكون ساندة وداعمة للفريق.


جاء ذلك في اجتماع مع الصحفيين بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والكابتن حسين لبيب مدير البطولة.


وكان صبحي قد كشف عن النظام الطبي المطبق في البطولة وهو الفقاعة الطبية وسيطبق على كل وافد من المنتخبات المشاركة في البطولة وهو نظام يحمي كل شخص مشارك حيث سيجنبه الاختلاط إلا في المنافسات وسيتم فحصه طبيا قبل وبعد التدريبات والمباريات، وسيكون النظام شامل الفنادق المقيمين بها بالعاملين بحيث لن يدخل او يخرج اي فرد من الفندق طوال استضافته للفرق الموجودة ويجنب الجميع الاختلاط ويوفر كل سبل العزل الصحي.


وقال صبحي إن مصر بذلت قصارى جهدها لإقامة البطولة في ظل جائحة كورونا وتم بحث كل التفاصيل مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس اللجنة العليا للبطولة بعضوية ١٨ وزيرا.


وأضاف أن اللجنة العليا حرصت على تلبية كل متطلبات الاتحاد الدولي لكرة اليد من بداية الإجراءات الطبية والعزل بجانب الإجراءات الأمنية وتسهيل إجراءات الجوازات، بالإضافة إلى توفير أماكن خاصة للإعلامين الوافدين مع فرقهم بعيدة عن وسائل الإعلام المصرية بحيث يطبق عليهم أيضا نظام الفقاعة الطبية من وقت وصولهم حتى مغادرتهم مصر.


وأشار صبحي إلى أن الجميع تضافرت مجهوداتهم من أجل إقامة تلك البطولة الكبرى على أرض الكنانة بتوافر كل الإجراءات الاحترازية والأمنية على أعلى مستوى وبشكل يليق باسم الدولة المصرية.
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