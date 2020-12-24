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أخبار العالم

الصحة الكويتية: لم نرصد أي آثار سلبية لـ لقاحات كورونا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:10 م
جانب من التطعيم
جانب من التطعيم
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محمود نوفل
 
أكدت وزارة الصحة الكويتية انها لم ترصد اي آثار سلبية علي من تلقوا اللقاح الخاص بكورونا ضمن الحملة التي أطلقتها الدولة الكويتية صباح اليوم. 

وذكرت الصحة الكويتية علي لسان المتحدث باسم الوزارة دكتور عبد الله السند الافتتاح التجريبي للحملة اليوم جاء للوقوف على أعلى معايير الجاهزية لمقر التطعيم وسبل التنسيق والتعاون بين الكوادر الطبية والجهات التنظيمية المساندة والمعاونة، والتأكد من سلاسة إجراءات الاستقبال وفق المواعيد المبرمجة بموعد ومكان التطعيم ورمز التحقق "كيو آر كوود"ومطابقة الرمز عند الاستقبال وفق ماذكرت صحيفة الأنباء الكويتية. 

 كما أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة  نجاح الافتتاح التجريبي اليوم لأولى مراحل حملة التطعيم لفيروس كورونا "كوفيد - 19".

وأشار المتحدث باسم الصحة الكويتية ان الحملة ستستأنف أول أعمالها الفعلية يوم الأحد المقبل لاستيعاب العدد الأكبر من المشمولين بالمرحلة الأولى من مراحل الحملة، على أن تكون الأولوية للكوادر الطبية
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