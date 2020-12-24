هاشتاج توقف الدراسة في مصر يجتاح تويتر .. والتعليم : "مكملين" ولن نتراجع عن قراراتنا

توقف الدراسة في مصر .. أصبح خلال الساعات الاخيرة هو الهاشتاج رقم 1 على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، في ظل حالة الرعب المسيطرة على بعض الاسر المصرية بسبب زيادة حالات الاصابة بكورونا في مصر بشكل ملحوظ.





حيث يستغيث الاهالي حاليا مطالبين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإعلان توقف الدراسة في مصر و إغلاق المدارس لحماية الطلاب و المعلمين من خطر الاصابة بفيروس كورونا





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ومن جانبه .. أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه نية لاصدار أي قرار ب توقف الدراسة في مصر ، مشيرًا إلى أن العام الدراسي مستمر بشكل طبيعي مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة لحماية الطلاب و المعلمين من إنتشار فيروس كورونا.





وشدد وزير التربية والتعليم ، على أن هناك عدة كلمات لن تكون موجودة في قاموس وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي الحالي .





و قال وزير التربية والتعليم أنه على جميع الطلاب واولياء الامور أن يعلموا الاتي : مفيش إغلاق للمدارس .. مفيش تعليق للدراسة .. مفيش امتحانات من البيت .. مفيش ابحاث بدل الامتحانات .. مفيش حذف من المناهج .. مفيش طالب في مصر هايعدي السنة دي من غير امتحان مهما حصل .





وأصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، الكتاب الدوري رقم (9) بتاريخ 2020/12/20، بِشأن نظام التقييم والدراسة خلال الفترة المتبقية من الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2021/2020.





ونص الكتاب الدوري على: "حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مصلحة الطلاب بجميع مراحل التعليم قبل الجامعي بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي، ولكي يتمكنوا من مواصلة عملية التعلم في الفترة المتبقية من الفصل الدراسي الأول باستخدام مصادر متنوعة للتعلم الذاتي والتي منها (قناة مدرستنا 1، وقناة مدرستنا 2، وبنك المعرفة، ومنصة ذاكر، ومنصة إدارة التعليم للمرحلة الثانوية، ومنصة البث المباشر، ومنصة حصص مصر، وغيرها من الوسائل الرقمية)".





وتضمن الكتاب الدوري عدة قرارات وجاءت كالتالي:





- عدم احتساب الأيام الباقية من الفصل الدراسى الأول ضمن أيام الغياب - لمن يرغب فى ذلك - مع استمرار فتح المدارس أمام الطلاب الراغبين فى الحضور واستمرار العمل بمجموعات التقوية.





- على المدرسة توجيه الطلاب من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثالث الإعدادى لمتابعة قناة مدرستنا (1)، وطلاب المرحلة الثانوية لمتابعة قناة مدرستنا (2) وإعلامهم بمواعيد بث القنوات التعليمية لمتابعة مراجعة المناهج الخاصة بهم، بالإضافة إلى مساعدتهم فى الدخول على المنصات الرقمية الخاصة بهم.





- استمرار الدراسة لمدة ثلاث أسابيع من اليوم، على أن تكون امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بدءًا من يوم الأحد الموافق 10 يناير 2021 وحتى نهاية الفصل الدراسى الأول ليكون هناك مساحة كافية لإعداد جداول امتحانية تتيح تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال التباعد الاجتماعي بين الصفوف.





- يكون تقييم الطلاب طبقًا لمحتوى المقرر حتى نهاية الفصل الدراسى الأول كامًلا من خلال اختبار تحريرى وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة لذلك سلفًا بلجان امتحانية مراقبة ومؤمنة، من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثانى الإعدادى تُعقد الامتحانات على مستوى المدرسة، والصف الثالث الإعدادى تُعقد الامتحانات على مستوى المديرية، وتعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيًا حسب جدول سوف تعلنه الوزارة لاحقًا.





- إتاحة دليل المعلم للصفوف من (KG1 وحتى الصف الثالث الابتدائى) على الموقع الرسمى للوزارة حتى يسترشد به السادة أولياء الأمور الراغبين في مساعدة أبنائهم الراغبين في البقاء بالمنزل.





جدير بالذكر أن الصفوف من الأول وحتى الثالث الابتدائي لا يتم إجراء امتحانات بها وإنما تتم باستخدام نظام التقييم بناء على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ، من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعيتها "الشفهية، التحريرية، المهارية"، باستخدام الأداء المتدرج.



