مصطفى درويش عن ردود أفعال إلا أنا: الستات عملوا مني بطاطس محمرة

قال الفنان مصطفى درويش، تعليقا على ردود أفعال الجمهور عن دوره في مسلسل " إلا أنا" ، إن أبو حجر "عمل قلق"، على الرغم من أن زواج الرجل على إمرأته، حدث كثيرًا في سياق الدراما.





وأشار مصطفى درويش خلال لقائه مع برنامج " TOP Trending " المُذاع على فضائية " تن " ، أنه لم يكن متوقع كل هذه الكمية من ردود أفعال الجمهور ، ومهاجمته ، خاصة من السيدات، قائلا: "الحكاية اتعرضت كتير في العديد من الأفلام".





وأكد أن الجمهور انتقده كثيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأغلبهم من السيدات، ساخرا: "الستات عملت مني بطاطس محمرة"، مشيرًا إلى أن الجمهور تفاعل مع الموقف على إنه فعل حقيقي، وليس دراما ، حيث تعرض للسب والقذف من قبل الجمهور ، بالإضافة إلى تلقيه تهديدات ، لدرجة توجيه رسالة تحذره من نزول الشارع، قائلًا: "كانوا بيتفاعلوا مع الموقف بطريقة غريبة".





كما كشف درويش عن شخصية ابو حجر وكيف تعامل معها وبراعته الشديدة في أداء الشخصية، وكواليس تعاونه مع الفنانة ريهام عبد الغفور ، ودوره في المسلسل الذي اثار ردود أفعال كبيرة عبر السوشيال ميديا فى حكاية "ربع قيراط "من مسلسل "إلا انا"، مشيرًا إلى انه يعتبر أولى بطولاته المطلقة، وتصدره التريند لاكثر الاعمال مشاهدة.





وأشار إلى أن حكاية "ربع قيراط"، تتناول معاناة المرأة المطلقة في المجتمع المصري، ومواجهتها للعديد من الأزمات في البيت والعمل والمجتمع، وأن هذه الحكاية هي بطولة عدد كبير من النجوم إلى جانب ريهام عبدالغفور، منهم مصطفى درويش وإنعام سالوسة، وإبراهيم السمان، ومن تأليف أمين جمال.





وأكد أن "ربع قيراط"، هي الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا"، الذي عُرض منه 6 حكايات حتى الآن، هي "بنات موسى"، و"سنين وعدت" و"أمل حياتي" و"أمر شخصي" و"ضي القمر" و"لازم أعيش".