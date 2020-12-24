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ديني

نقل شعائر صلاة الجمعة من مرسى مطروح غدا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:19 م
التلفزيون المصري
التلفزيون المصري ينقل شعائر صلاة الجمعة غدا من مرسى مطروح
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محمود ضاحي
ينقل التليفزيون المصري بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة وكذلك عبر أثير إذاعات جمهورية مصر  العربية من ساحة مسجد أولاد دِغيم بسيدي عبد الرحمن _ بمدينة العَلمين  محافظة مطروح.

 ويلقي خطبة الجمعة الدكتور  مختار جمعة وزير الأوقاف وذلك  بحضور محافظ مرسى مطروح وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية يسبقها تلاوة قرآنية مباركة بصوت الشيخ ياسر الشرقاوي .

وأعلنت وزارة الأوقاف، عن موضوع خطبة الجمعة غدا تحت عنوان "الركن الخامس من أركان الإيمان، الإيمان بالله واليوم الآخر وأثره في السلوك".

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وتابعت: نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

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