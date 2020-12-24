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تكلفته منخفضة.. وزيرة البيئة توضح مميزات مشروعات البيوجاز المنزلي في الريف

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:49 م
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
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هاني حسين
قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تعليقا على مشروع البيوجاز المنزلي في محافظة المنيا، إن المخلفات بها أنواع مختلفة وتختلف طرق معالجتها وما حدث في المنيا ليس اختراعا جديدا ولكنه تطبيق عملي لتدوير المخلفات.

وأضافت ياسمين فؤاد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "اخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن الريف المصري مختلف عن الحضر والمدن ووحدات البيوجاز تعتبر تكنولوجيا منخفضة التكلفة.

وتابعت ياسمين فؤاد: "علينا النظر للبيئة على انها مدخل من مدخلات الاقتصاد وتوفر فرص عمل وتقلل الأضرار على صحة المواطن وبالتالي يكون هناك اهتمام بها".

وأردفت ياسيمن فؤاد: "الريف المصري مشهور بتربية المواشي والزراعة، ووحدات البيوجاز تعتبر وحدات منزلية صغيرة تكلفتها حوالي 12 الف جنيه تستقبل روث الحيوانات ومجموعة من المخلفات الزراعية وينتج عنها منتجين وهما سماد وإنتاج غاز يذهب للسيدة الريفية في المنزل وهذا الغاز  موفر بالنسبة لها اكثر من أنبوبة البوتوجاز".

واستطردت ياسمين فؤاد: "مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة لوزارة البيئة بدأت في متابعة وحدات البيوجاز وتم تدريب شباب القرى على كيفية إنشاء الوحدات وكيفية إجراء عمليات الصيانة لها".

وأكدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مشروع وحدات البيوجاز المنزلية بقرية بني حسن بالمنيا يأتي ضمن جهود تنفيذ منظومة ادارة المخلفات والتي تعد محافظة المنيا إحدى محافظات الصعيد التي تحظى باهتمام كبير في تنفيذها.

وأوضحت الوزيرة في كلمتها أثناء افتتاح المشروع، أنه خلال العامين الماضيين قامت وزارة التنمية المحلية بإنشاء مصنع لتدوير المخلفات بتونا الجبل في إطار البروتوكول الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والانتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع من موازنة ٢٠١٩ /٢٠٢٠، ووصلت نسبة التنفيذ حوالي ٦٥٪، وقامت وزارة البيئة بدعم المحافظة بمعدات لعدد ٢ محطة وسيطة متحركة في كل من المنيا ومغاغة تمثلت في  ٤ سيارة مرسيدس حمولة ٥٢م٣ و٢ لودر كبير من موازنة جهاز تنظيم ادارة المخلفات. 

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه سيتم تنفيذ مصنع تدوير مخلفات جديد في المنيا من خلال برنامج مبادلة الديون الإيطالي، وتنفيذ محطة وسيطة ثابتة بمغاغة ومحطة متحركة في ديرمواس.

وأوضحت وزيرة البيئة أن وحدات انتاج البيوجاز هي نموذج مبسط لفكر الاقتصاد الدوار الذي يسعى العالم حاليا لتحقيقه، فوزارة البيئة بدأت العمل على تكنولوجيا البيوجاز من سنوات قامت خلالها مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة للوزارة بإنشاء ١٣٠٠ وحدة بيوجاز في الأقصر والفيوم وأسيوط، لنشر فكر مختلف في التعامل مع روث الحيوانات والمخلفات الزراعية للاستفادة منهم في انتاج طاقة رخيصة للاستخدام المنزلي وسماد عضوي جيد، وذلك في إطار توجه الوزارة لنشر فكر إعادة الاستخدام وعدم إهدار الموارد بتحقيق الاستفادة المثلى منها.

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