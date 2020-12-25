حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 25 - 12 - 2020 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

الثور

مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يجعلك مبهرا وتلفت النظر إليك بسهولة.

عاطفيا: اليوم تستطيع أن تناقش ما لا يعجبك مع من تحب بصراحة ولباقة.

الجوزاء

مهنيا: أمامك اليوم تطورات تفرض نفسها وعليك أن تعمل في سرية وكتمان وابتعد عن الزهو بنفسك واحم نفسك من المكائد.

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للعزلة وللتأمل في صمت وينفعك ذلك.. من المهم أيضا ألا تتحدث عن حياتك الشخصية.



