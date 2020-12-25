حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 25 - 12 - 2020 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماع فيسبوك، عن أبرز توقعات الأبراج ليوم الجمعة الموافق25-12-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.
الحمل
عاطفيا: القمر في منزلك الثاني وعليك باعتماد اللباقة والهدوء في مناقشة أي قضية.
مهنيا وماليا: ينصحك الفلك بالتركيز أثناء متابعة القضايا المهنية والمالية وراجع جيدا أسلوب إدارتك للمواقف.
الثور
مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يجعلك مبهرا وتلفت النظر إليك بسهولة.
عاطفيا: اليوم تستطيع أن تناقش ما لا يعجبك مع من تحب بصراحة ولباقة.
الجوزاء
مهنيا: أمامك اليوم تطورات تفرض نفسها وعليك أن تعمل في سرية وكتمان وابتعد عن الزهو بنفسك واحم نفسك من المكائد.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للعزلة وللتأمل في صمت وينفعك ذلك.. من المهم أيضا ألا تتحدث عن حياتك الشخصية.
السرطان
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط، القمر بمنزل الأصدقاء يدفعك اليوم للخروج من عزلتك وتسترخي مع أحباب أو أصدقاء مقربين.
مهنيا وماليا: اليوم الوضع الفلكي يمنحك إشعاعا خاصا وعليك أن تُعد نفسك لاستقبال الخير والمكاسب بشرط أن تنتبه لحقوقك.
السرطان
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط، القمر بمنزل الأصدقاء يدفعك اليوم للخروج من عزلتك وتسترخي مع أحباب أو أصدقاء مقربين.
مهنيا وماليا: اليوم الوضع الفلكي يمنحك إشعاعا خاصا وعليك أن تُعد نفسك لاستقبال الخير والمكاسب بشرط أن تنتبه لحقوقك.
العذراء
مهنيا وماليا: القمر بمنزل الحظ يساعدك على التقاط الفرص والوصول لمعلومات من الممكن أن تغير مسار حياتك.
عاطفيا واجتماعيا: تناغم القمر مع عطارد يمنحك روح ملهمة وقد تنظر لمن تحب وللبعض من زاوية جديدة، ويساعدك ذلك على تحقيق تواصل أفضل معهم.
الميزان
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يساعدك اليوم على تطوير نفسك وسلوكك لبناء مستقبلك وقد تبدأ مرحلة مالية جديدة وتحقق مكاسب رائعة.
عاطفيا: فينوس بمنزل العلاقات تمنحك أدوات السعادة وتقترب بلطف ممن تحب.
العقرب
عاطفيا: إذا كنت متزوجا تجنب اليوم المواجهات العنيفة مع شريك حياتك وفكّر في العواقب المترتبة على كل تصرف.
اجتماعيا ومهنيا: القمر في مواجهة برجك قد يجعل يومك مشحونا بمسئوليات ثقيلة ورغم الضغوط تستطيع أن تظهر تفانيا وإتقانا، فقط انتبه لحقوقك ولا تتسرع في قراراتك.
القوس
صحيا ومهنيا: القمر في منزل الصحة يمنحك كل الطاقة التي تساعدك أن ترفع درجة عطائك لتعطي انطباعا جيدا.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس في برجك تمنحك حضورا وتلفت إليك الأنظار وتفتن الجميع من حولك خاصة الجنس الآخر.
الجدي
مهنيا واجتماعيا: الشمس وعطارد في برجك يمنحانك حماسا ورغبة في التجديد والإنجاز.. اطمئن فاليوم يحمل لك الخير والتقدير.
عاطفيا: القمر في منزل الحب مما يفتح عينيك وقلبك للحب واليوم تميل للرومانسية.
الدلو
مهنيا وعائليا: القمر في مربع برجك واليوم عليك أن تتحمل مسئولياتك بدون تذمر، واهتم بإصلاح الأوضاع العالقة.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم لا تعرّض نفسك لحدوث سوء تفاهم أو شجار مع من تحب ومع من حولك.
الحوت
عاطفيا واجتماعيا: تناغم القمر وعطارد يسمح لك اليوم بقضاء أوقات عاطفية واجتماعية موفقة.
مهنيا وعائليا: القمر في منزل العلاقات يمدك بالقدرة على الإقناع ويجعلك قادرا على التفاهم وتهدئة الآخرين.