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مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 25 - 12 - 2020 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 05:55 ص
الأبراج
الأبراج
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حياة عبد العزيز
يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماع فيسبوك، عن أبرز توقعات الأبراج ليوم الجمعة الموافق25-12-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

الحمل
عاطفيا: القمر في منزلك الثاني وعليك باعتماد اللباقة والهدوء في مناقشة أي قضية.
مهنيا وماليا: ينصحك الفلك بالتركيز أثناء متابعة القضايا المهنية والمالية وراجع جيدا أسلوب إدارتك للمواقف.

الثور
مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يجعلك مبهرا وتلفت النظر إليك بسهولة.
عاطفيا: اليوم تستطيع أن تناقش ما لا يعجبك مع من تحب بصراحة ولباقة.

الجوزاء
مهنيا: أمامك اليوم تطورات تفرض نفسها وعليك أن تعمل في سرية وكتمان وابتعد عن الزهو بنفسك واحم نفسك من المكائد.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للعزلة وللتأمل في صمت وينفعك ذلك.. من المهم أيضا ألا تتحدث عن حياتك الشخصية.

السرطان
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط، القمر بمنزل الأصدقاء يدفعك اليوم للخروج من عزلتك وتسترخي مع أحباب أو أصدقاء مقربين.
مهنيا وماليا: اليوم الوضع الفلكي يمنحك إشعاعا خاصا وعليك أن تُعد نفسك لاستقبال الخير والمكاسب بشرط أن تنتبه لحقوقك.

السرطان
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط، القمر بمنزل الأصدقاء يدفعك اليوم للخروج من عزلتك وتسترخي مع أحباب أو أصدقاء مقربين.
مهنيا وماليا: اليوم الوضع الفلكي يمنحك إشعاعا خاصا وعليك أن تُعد نفسك لاستقبال الخير والمكاسب بشرط أن تنتبه لحقوقك.

العذراء
مهنيا وماليا: القمر بمنزل الحظ يساعدك على التقاط الفرص والوصول لمعلومات من الممكن أن تغير مسار حياتك.
عاطفيا واجتماعيا: تناغم القمر مع عطارد يمنحك روح ملهمة وقد تنظر لمن تحب وللبعض من زاوية جديدة، ويساعدك ذلك على تحقيق تواصل أفضل معهم.

الميزان
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يساعدك اليوم على تطوير نفسك وسلوكك لبناء مستقبلك وقد تبدأ مرحلة مالية جديدة وتحقق مكاسب رائعة.
عاطفيا: فينوس بمنزل العلاقات تمنحك أدوات السعادة وتقترب بلطف ممن تحب.

العقرب
عاطفيا: إذا كنت متزوجا تجنب اليوم المواجهات العنيفة مع شريك حياتك وفكّر في العواقب المترتبة على كل تصرف.
اجتماعيا ومهنيا: القمر في مواجهة برجك قد يجعل يومك مشحونا بمسئوليات ثقيلة ورغم الضغوط تستطيع أن تظهر تفانيا وإتقانا، فقط انتبه لحقوقك ولا تتسرع في قراراتك.

القوس
صحيا ومهنيا: القمر في منزل الصحة يمنحك كل الطاقة التي تساعدك أن ترفع درجة عطائك لتعطي انطباعا جيدا.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس في برجك تمنحك حضورا وتلفت إليك الأنظار وتفتن الجميع من حولك خاصة الجنس الآخر.

الجدي
مهنيا واجتماعيا: الشمس وعطارد في برجك يمنحانك حماسا ورغبة في التجديد والإنجاز.. اطمئن فاليوم يحمل لك الخير والتقدير.
عاطفيا: القمر في منزل الحب مما يفتح عينيك وقلبك للحب واليوم تميل للرومانسية.

الدلو
مهنيا وعائليا: القمر في مربع برجك واليوم عليك أن تتحمل مسئولياتك بدون تذمر، واهتم بإصلاح الأوضاع العالقة.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم لا تعرّض نفسك لحدوث سوء تفاهم أو شجار مع من تحب ومع من حولك.

الحوت
عاطفيا واجتماعيا: تناغم القمر وعطارد يسمح لك اليوم بقضاء أوقات عاطفية واجتماعية موفقة.
مهنيا وعائليا: القمر في منزل العلاقات يمدك بالقدرة على الإقناع ويجعلك قادرا على التفاهم وتهدئة الآخرين.
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