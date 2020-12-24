قرار عاجل للمتقاعدين بالسعودية

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية بشري سارة لمنتسبيها بشأن معاشات شهر ديسمبر حيث أودعت الأموال الخاصة بهم لبدء صرف المعاشات.









وأوضحت الهيئة السعودية عبر صفحتها الرسمية علي تويتر أنه يمكن الاستعلام والتأكد من إيداع المعاش من خلال الخطوات التالية: التأكد من حسابك لدى البنك والاتصال على مركز الاتصال والاستفسار عبر البريد الإلكتروني وخدمة المحادثة الفورية.









وفي سياق آخر كشفت الهيئة السعودية عن إدخالها خدمة جديدة لخدمة المتقاعد من تسجيل تاريخ وبيانات العودة إلى العمل في القطاع الحكومي (مدني - عسكري) بعد استلام معاش تقاعدي واحد على الأقل.





وتشمل البيانات التالية تاريخ الرجوع الى العمل واسم الجهة الجديدة ومعلومات الوظيفة الجديدة وتصنيف الوظيفة والرتبة والدرجة.



