وائل الإبراشي يكشف عن أعراض عانى منها بعد إصابته بـ كورونا

كشف الإعلامي وائل الإبراشي الاعراض التي يعاني منها بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا.





وقال الابراشي في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " القناة الأولى المصرية"، "عندي كحة وسخونية ولا اعاني من ألام في الجسم والآلام متوسطة".





وأضاف الابراشي: "عملت تحليل والاعراض بدأت خفيفة واتعامل بجدية مع الامر، وانا متواجد في المنزل وأحصل على البروتوكول العلاجي".





وأصيب الإعلامي وائل الإبراشي، بفيروس كورونا المستجد.





وأعلن بعض العاملين في برنامجه "التاسعة"، على القناة الأولى، عدم ظهوره على الهواء اليوم الخميس.





أعلنت فاطمة قنديل، مدير تحرير برنامج التاسعة الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، إصابة الإبراشي بفيروس كورونا.





وكتبت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الخميس،: "وائل الإبراشي إيجابي كورونا، ربنا يشفيك يارب وبإذن الله ترجع بألف سلامة يارب".





وكانت الإعلامية دينا عبد الكريم، مقدمة برنامج التاسعة، أعلنت أيضا إصابتها بفيروس كورونا أمس.