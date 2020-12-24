إيران تبني أنظمة دفاع جوي قرب مواقع نووية

ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الخميس، نقلًا عن مصادر مطلعة من إيران، أن طهران تعزز أنظمة الدفاع الجوي الواقعة بالقرب من منشآتها النووية كإجراء احترازي من الضربات الصاروخية الأمريكية المحتملة.





وتم اتخاذ هذا الإجراء وسط توترات متزايدة بين طهران وواشنطن قبل رحيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





وفي وقت سابق من اليوم، كتب ترامب على تويتر أن الهجوم الصاروخي الأخير على السفارة الأمريكية في العراق تم تنفيذه من الأراضي الإيرانية، وحذر من أن واشنطن ستحمّل طهران المسؤولية إذا قُتل أي مواطن أمريكي في هجوم صاروخي جديد، فيما نفت طهران هذه المزاعم.









وبحسب الصحيفة، قامت طهران ببناء أنظمة دفاع جوي ومحددات رادار للقوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني لحماية المنشآت الحيوية لبرنامج إيران النووي من الضربات التي تهدف إلى تعطيل عملية تخصيب اليورانيوم.





على وجه الخصوص، يتم اتخاذ الاحتياطات في محافظة أصفهان، حيث يقع مصنع نطنز لتخصيب اليورانيوم.



