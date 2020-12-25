فى عيد ميلادها .. العمر الحقيقي لـ غادة عادل وطلاقها من مجدى الهوارى

وفى عام 1997 كانت أولى تجاربها التمثيلية من خلال الجزء الأول من المسلسل الدرامي المصري "زيزينيا"، وشاركت في برنامج "فوازير أبيض وأسود".

تزوجت غادة عادل من المخرج والمنتج مجدى الهوارى في عمر صغيرة، وفى عام 1998 أنجبت ابنها الأول "عبد الله" وبعد عام تقريبا أنجبت ابنتها "مريم" وبعد فترة قصيرة رزقت بابنها الثالث "محمد"، ورزق الزوجان بأصغر أبنائهما وهما التوأم "حمزة" و"عز الدين"، وفي أواخر عام 2017 انفصل الزوجان عن طريق الطلاق الرسمي ولم يكشفا عن أى تفاصيل سوى أنها قسمة ونصيب.