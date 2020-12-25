ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

فى عيد ميلادها .. العمر الحقيقي لـ غادة عادل وطلاقها من مجدى الهوارى

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 07:53 ص
غادة عادل
غادة عادل
Advertisements
أحمد إبراهيم
تحتفل اليوم الفنانة غادة عادل بعيد ميلادها الـ 46 والتي قدمت عديد من الاعمال الفنية التي تظل عالقة في اذهان المشاهد العربي والمصري. 

بدأت مسيرتها الفنية من خلال الإعلانات والأغاني المصورة وإحدى برامج المسابقات “الفوازير”، وبمجرّد دخولها المجال الفني السينمائي استطاعت خطف الأنظار بموهبتها، فأصبحت من أهم الوجوه الشبابية المطروحة في الفن المصري.

وفى عام 1997 كانت أولى تجاربها التمثيلية من خلال الجزء الأول من المسلسل الدرامي المصري "زيزينيا"، وشاركت في برنامج "فوازير أبيض وأسود".

تزوجت غادة عادل من المخرج والمنتج مجدى الهوارى في عمر صغيرة، وفى عام 1998 أنجبت ابنها الأول "عبد الله" وبعد عام تقريبا أنجبت ابنتها "مريم" وبعد فترة قصيرة رزقت بابنها الثالث "محمد"، ورزق الزوجان بأصغر أبنائهما وهما التوأم "حمزة" و"عز الدين"، وفي أواخر عام 2017 انفصل الزوجان عن طريق الطلاق الرسمي ولم يكشفا عن أى تفاصيل سوى أنها قسمة ونصيب. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حرق شنب النجعاوى.. JEEP الصعايدة تقود أمشير لقضاء 30 يوم في السجن | صور

بحث جديد.. نوع شهير من الخضروات مفيد لمرضى الضغط

بفستان مخملي وحذاء شفاف.. بوسي تستعرض أناقتها في حفل الكريسماس