تعرف على الحالة المرورية اليوم الجمعة

استعرض برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «دي إم سي» تقديم الإعلامية هبة ماهر و رحمة خالد، اليوم الجمعة، تقريرا خاصا عن حالة الطرق على مستوى القاهرة.
وأفاد التقرير بأن الحالة المرورية بالطرق اليوم هادئة، وذلك لأن اليوم إجازة أسبوعية، وعطلة في المدارس وأن طريق صلاح سالم العروبة ونفق الطيران باتجاه كوبري أكتوبر المتجه لـ مدينة نصر به بعض الزحام، أما المتجه إلى التحرير فهو خال تمامًا من السيارات.
و أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن فتح طريق العين السخنة من الكيلو ٣٠ حتي الكيلو ٦٠ بعد غلقه في الاتجاهين بعد انقشاع الشبورة.