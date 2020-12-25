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تعرف على الحالة المرورية اليوم الجمعة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:11 ص
الطرق
الطرق
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البهي عمرو

استعرض برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «دي إم سي» تقديم الإعلامية هبة ماهر و رحمة خالد، اليوم الجمعة، تقريرا خاصا عن حالة الطرق على مستوى القاهرة.


وأفاد التقرير بأن الحالة المرورية بالطرق اليوم هادئة، وذلك لأن اليوم إجازة أسبوعية، وعطلة في المدارس وأن طريق صلاح سالم العروبة ونفق الطيران باتجاه كوبري أكتوبر المتجه لـ مدينة نصر به بعض الزحام، أما المتجه إلى التحرير فهو خال تمامًا من السيارات.


 كما جاء فى التقرير أن الطرق هادئة، ومعظم الطرق تظهر باللون الأخضر وهذا دليل على استقرارها، وعدم وجود كثافات مرورية على معظم الطرق الرئيسية والفرعية.


و أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن فتح طريق العين السخنة من الكيلو ٣٠ حتي الكيلو ٦٠ بعد غلقه  في الاتجاهين بعد انقشاع الشبورة. 


وكانت الإدارة العامة للمرور قد أغلقت الطريق بسبب الشبورة المائية. 

وقالت مصادر، إن الإدارة بإشراف اللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، تناشد قائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

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