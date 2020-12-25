قرارات جديدة بشأن شهادات البنك الأهلى.. تعرف عليها

قررت لجنة الاصول والخصوم بالبنك الأهلى المصرى خفض العائد السنوى على شهادتها البلاتينية صاحبة مدة 3 سنوات، بنسبة 1%، اعتبارا من الاصدارات التى تتم بعد نهاية عمل امس الخميس 24 ديسمبر 2020 لتصبح 11%؜ سنويًا للشهادات التى تصرف عائدها شهريًا.

وذلك بدلا من 12% سنويا.

كما تقرر التوقف عن إصدار الشهادة البلاتينية ( ثلاث سنوات )التي كانت تصرف العائد كل ثلاثة شهور، وفى حالة سابق اختيار العميل التجديد التلقائي للشهادة ذات العائد الربع سنوى فسيتم تجديد قيمتها عند الاستحقاق في الشهادة البلاتينية ذات دورية العائد الشهرية

ويعتبر البنك الاهلى اقدم واكبر بنك مصرى ولهف فروع فى جميع المحافظات ويحظى بثقة ملايين المصريين