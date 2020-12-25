اليوم.. فى ذكرى ميلاده.. حكاية الرئيس السادات بطل الحرب والسلام.. فيديو

عرضت فضائية "الأولى" تقريرا بعنوان، ذكرى ميلاد بطل الحرب والسلام الزعيم الراحل محمد أنور السادات.





ووفقا للتقرير، ففى أول بيان له بعد توليه رئاسة الجمهورية قال الراحل أنور السادات، إنه يعد المواطنين أنه سيكون للجميع لمن قالوا نعم حتى للذين قالوا لا، مشيرا إلى أن الوطن للجميع والمسئول فيه مؤتمن على الكل بلا إستثناء.





وبدأ الزعيم الراحل محمد أنور السادات صنع تاريخ كبير خلال فترة حكمه، التي امتدت مابين ال22 من سبتمبر عام 1970 إلى ال6 من أكتوبر عام 1981، فبعد سنوات طويلة من الكفاح الوطنى أنتهى به ليكون خليفة للزعيم الراحل جمال عبد الناصر فى حكم مصر.





وولد "السادات فى ال25 من ديسمبر عام 1918 لأب مصرى وأم من أصول سودانية بقرية ميت أبو الكوم بمحافظة المنوفية، وتلقى تعليمه الأول بكتاب القرية، ومنها انتقل إلى مدرسة الأقباط الإبتدائية بقرية طوخ المجاورة لقريته، ثم انتقلت أسرته إلى كوبرى القبة بالقاهرة، حيث كان والده يعمل كاتبا بالمستشفى العسكري، والتحق السادات بالعديد من مدارس القاهرة.





وبدأ السادات حياته العسكرية في الجيش عام 1935، حيث التحق بالمدرسة الحربية لإستكمال دراسته العليا، وتخرج فى الكلية الحربية بعام 1938 ضابطا برتبة ملازم ثان، ثم انضم بحركة الضباط الأحرار التي قامت بثورة 1952، وشارك السادات فى ثورة يوليو وقام بإلقاء بيان الثورة، لينطلق صوته عبر الإذاعة المصرية بالقاهرة.





وتولى السادات العديد من المناصب خلال هذه الفترة، منها عضوية محكمة الثورة عام 1954 و منصب سكرتير عام المؤتمر الإسلامي، وعام 1955 شارك السادات فى تأسيس جريدة الجمهورية وتولى رئاسة تحريرها، بالإضافة إلى توليه رئاسة مجلس الأمة لمدة 8 سنوات، كما أسند إليه الملف السياسي لحرب اليمن، وعين نائبا لرئيس الجمهورية عام 1969.





وبعد نحو ثلاث سنوات من تولى الحكم أصدر الأمر بالعبور العظيم فى حرب ال6 من أكتوبر عام 1973.



