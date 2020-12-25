بعد تصريحاتها الجريئة.. رانيا يوسف تواجه الحبس 3 سنوات

في حال ثبوت هذه التهمة على الفنانة رانيا يوسف، ستواجه الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه، وفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961.





وتنص هذه المادة على: "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".





كما نصت المادة 14 من ذات القانون على: "كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه".