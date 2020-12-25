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برلمان

بعد تصريحاتها الجريئة.. رانيا يوسف تواجه الحبس 3 سنوات

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:02 ص
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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أحمد أيمن
لم تكتف الفنانة رانيا يوسف بإثارة الجدل في مهرجاني الجونة والقاهرة السينمائي بإطلالتها الجريئة، بل واصلت الفنانة الإثارة وهذه المرة عبر تصريحاتها الأخيرة مع المذيع العراقي نزار الفارس في برومو من لقائها التليفزيوني لبرنامج "مع الفارس"، والذي يُعرض على إحدى القنوات العراقية يوم 1 يناير 2021. 

نشرت الفنانة البرومو عبر صفتحها على "فيسبوك"، حيث تحدث معها المذيع العراقي عن عن سبب إطلالتها المثيرة للجدل فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 42، وارتدائها فستانا أبيض شفافا أبرز مفاتنها، لتجيب عليه بقولها: "مؤخرتي مميزة".

"المؤخرة" تشعل الجدل

أثار تصريح رانيا يوسف الجريء، الجدل بين رواد السوشيال ميديا، حيث رآه البعض تحريضا واضحا على الفسق والفجور، مطالبين بمحاسبتها على مثل هذه التصريحات.


بدوره أعلن المحامي نبيه الوحش، تقدمه و65 محاميًا آخرين، ببلاغ للنائب العام، ضد الفنانة رانيا يوسف، باعتبارها تحرض على الفسق والفجور، على حد وصفه.

عقوبة التحريض على الفسق

في حال ثبوت هذه التهمة على الفنانة رانيا يوسف، ستواجه الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه، وفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961.

وتنص هذه المادة على: "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

كما نصت المادة 14 من ذات القانون على: "كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه".
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