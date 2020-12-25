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رياضة

الخطيب يغادر إلى الإمارات غدًا لتسلم جائزة الأكثر تتويجًا في الشرق الأوسط

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:53 ص
الخطيب
الخطيب
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عبدالحكيم ابو علم
يغادر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي صباح غد إلي دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور حفل مؤسسة جلوب سوكر وتسلم جائرة القلعة الحمراء كنادي القرن الأفريقي والأكثر تتويجًا بالبطولات في الشرق الأوسط.

وكان الأهلي قد أعلن عن تلقيه خطاب من تلك المؤسسة يدعو فيها محمود الخطيب رئيس النادي لحضور الاحتفالية المقرر لها بعد غد الأحد بالإمارات.

 علي جانب آخر ..تحسم نتيجة المسحة التي خضع لها بيتسو موسيماني المدير الفني موقفه من قيادة فريق الكرة والذ يعود للتدريبات غدًا بعد الراحة السلبية التي منحها لهم الجهاز الفني للفريق لمدة 48 ساعة عقب العودة من النيجر.

وخضع موسيماني للعزل بأحدي المستشفيات الخاصة بعد إصابته بفيروس كورونا ، وحسب الجهاز الطبي للأهلي فأن نتيجة المسحة سوف تكون سلبية خاصة أن حالة المدرب الجنوب أفريقي مستقرة للغاية وسوف يغادر المستشفى ويتواجد في تدريبات الفريق الأحمر غدًا.
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