للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.. محافظ أسيوط يوجه بتكثيف الحملات على المحال والمقاهي

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي للمرور على المحال التجارية والمطاعم والكافتريات والمقاهي، للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات الواقية ومراعاة المسافات البينية حرصًا على سلامة المواطنين من الإصابه بفيروس كورونا والتأكد من عدم تقديم المقاهي الشيشة لروادها وتفعيل القانون بكل حسم على المخالفين.





يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة وقرارات مجلس الوزراء للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس مشددًا على تكثيف حملات رفع الاعلانات المخالفة ورفع الإشغالات المتواجدة على حرم الطريق بالميادين والشوارع الرئيسية لفتح الحركة المرورية أمام السيارات وعبور المواطنين وإعادة الوجه الحضاري والجمالي للمدن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.





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وفي هذا الإطار شنت الأجهزة التنفيذية بحي غرب برئاسة محمد بشير رئيس الحي بالتنسيق مع شرطة المرافق بقيادة العميد وائل كساب رئيس شرطة المرافق حملة على بعض المقاهي والكافتيريات بنطاق الحي للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية ضد مخاطر فيروس كورونا حيث أسفرت الحملة عن ضبط بعض الشيش ببعض المقاهي بشارع بورسعيد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة ومصادرة الشيش كما تم تنفيذ حملة لرفع الاشغالات بمشاركة قسمي الاشغالات والأزمات وتم رفع كافة الاشغالات واللافتات المخالفة من شوارع بورسعيد والقصر العيني ونائلة خاتون والسادات وشارع مستشفى الحميات واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.



