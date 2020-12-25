ألف وجبة.. مبادرة لتقديم عشاء عيد الميلاد لمتطوعي الدفاع المدني في لبنان

أطلقت جمعية "كلنا عيلة" اللبنانية، مبادرة تقديم عشاء عيد الميلاد لكل متطوعي الدفاع المدني اللبناني العاملين في مراكزهم ليلة العيد. فجمعت المساعدات والتبرعات دعما "لحملة 1000 meal" (ألف وجبة) التي تضمنت توزيع أكثر من ألف وجبة أرز بالدجاج مع الحلوى الخاصة بالعيد، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.





وفي هذا الإطار، وزع عدد من متطوعي الجمعية وأصدقائها الوجبات لمراكز الدفاع المدني في النبطية وجزين وصيدا والرميلة والدامور وزحلة وقرنة شهوان وضهور الشوير والجديدة وجونيه وطرابلس وفوج إطفاء بيروت.





وشكرت الجمعية "كل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة ولا سيما كل المتطوعات والمتطوعين الذين يعملون من دون توقف منذ أكثر من سنة، للوقوف لجانب اللبنانيين في هذه الأوقات الصعبة".





وعاود عدّاد فيروس كورونا في لبنان تسجيل أرقام قياسية بالنسبة للإصابات اليومية الجديدة، مع 2708 إصابات، و20 حالة وفاة، في ظل توقعات بارتفاع أعداد الإصابات أكثر بعد انتهاء فترة الأعياد، بسبب التجمعات وإهمال الإجراءات الوقائية، من إرتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي.





وبحسب موقع "لبنان 24"، ذكرت مصادر أمنية لبنانية أن "القوى الأمنية تتخذ إجراءاتها، وتنفّذ الحواجز، وينتشر عناصرها، بالزيين الرسمي والمدني، في مختلف الأماكن، ومنها دور العبادة، لحفظ الأمن، والتأكد من تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا".





ولفتت المصادر إلى أن "القوى الأمنية ستكون في صدد متابعة المطاعم والملاهي وأماكن التجمعات للتأكد من التقيّد بتعميم وزارة الداخلية الأخير، الذي نص على التعليمات الواجب إتباعها في فترة الأعياد، على ان تُنظّم محاضر ضبط بحق المخالفين".





وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس عن تسجيل 2708 إصابات جديدة بكورونا (2676 محلية و32 وافدة) حيث يعد هذا الرقم رقما قياسيا في إعداد الإصابات بالبلاد، ليرتفع إجمالي الأبيات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان 165933 حالة.





وذكرت الصحة اللبنانية في تقريرها اليوم إنه أيضا تم تسجيل "20 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 1353".





وكانت قوي الأمن الداخلي اللبناني قد فرضت عددا من الإجراءات المشددة في البلاد حيث نشرت مجموعة من الصور لمنتسبيها علي صفحتها الرسمية علي تويتر أثناء فرضهم للإجراءات المشددة التي تم اتخاذها قبيل ساعات من الاحتفال بأعياد الميلاد.





وكتبت قوي الأمن الداخلي اللبناني علي صفحتها الرسمية علي توتير : ‏إجراءات مشددة لحفظ الأمن والنظام من قبل عناصر ‎قوى الأمن بمناسبة عيد الميلاد.



