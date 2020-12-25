رسالة صوتية على تليفونه وتنمر زملائه.. تفاصيل انتحار طالب متفوق بمدرسة ثانوي بـ العبور

كشفت تحريات أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية ظروف وملابسات إنتحار طالب بإلقاء نفسه من الطابق الرابع بإحدى المدارس الثانوية بمدينة العبور، حيث تبين أن الطالب متفوق دراسيا وأصيب بحالة اكتئاب دفعته للإنتحار بعد تنمر أصدقائه عليه بسبب تعلثمه في الكلام.









وكشفت التحقيقات أنه سجل "رسالة صوتية" علي هاتقه المحمول قال فيها: "أنا فاشل وأتعرض لمضايقات من زملائي وتنمر وقررت الإنتحار" وبعدها ألقى بنفسه من الطابق الرايع بالرغم من علمه بتكريمه في حفل بالمدرسة على تفوقه.





وأكدت أسرة الطالب في التحقيقات أنه كان بصحة جيدة وفوجئوا بالحادث، مشيرين إلى أنه كان من المتفوقين ويحلم بالإلتحاق بالمدرسة ونجح في كل الإختبارات كما كان من المميزين بها كما أنه اشتكي من تنمر زملائه به بسبب تلعثمه أثناء الكلام وهي حالة عارضة.





من جانبه قرر الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية تشكيل لجنة من المديرية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لفحص واقعة مصرع طالب ألقي بنفسه من الطابق الرابع بإحدى المدراس الثانوية في العبور ومن المقرر أن تبدا اللجنة التحقيق في الواقعة وملابساتها وتحديد مسئولية المدرسة والعاملين فيها من عدمه.





فيما صرحت نيابة العبور بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال القليوبية بدفن جثة الطالب عقب مناظرة الطب الشرعي لها وتحديد سبب الوفاة وكلفت البحث الجنائي بسرعة إعداد التحريات حول الواقعة التي يرجح أن يكون سبببها إصابة الطالب بحالة إكتئاب.

وكانت مدرسة المتفوقين بالعبور قد شهدت تخلص طالب من حياته بإلقاء نفسه من الطابق الرابع بالمدرسة.





تلقى اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد حسني رئيس فرع البحث الجنائى بورود بلاغًا من مدير مدرسة المتفوقين بالعبور يفيد بانتحار الطالب "أ.ه" بالصف الثالث الثانوي بالمدرسة بإلقاء نفسه من الطابق الرابع ما أدى إلى مصرعه فى الحال في ظروف غامضة.





وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء حاتم حداد مدير المباحث بالمديرية والعميد خالد محمدي رئيس المباحث بالمديرية لكشف ملابسات الحادث وسؤال أهل المتوفي وشهود عيان الواقعة ورجحت التحريات الأولية إصابة الطالب بحالة اكتئاب وظروف نفسية مفاجئة دفعته للتخلص من حياته فجاءة داخل المدرسة.