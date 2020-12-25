ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بكرة ديجيتال.. مبادرة قومية لتنمية القدرات الرقمية لشباب المحافظات

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 02:24 م
بكرة ديجيتال
بكرة ديجيتال
Advertisements
ريهام بكير
أطلقت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة قومية لتنمية القدرات الرقمية لشباب المحافظات تحت عنوان "بكرة ديجيتال"، وتأتى المبادرة في إطار مشروع "طور وغير" الذي تنفذه الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة وقطاع التطوير المؤسسي وبناء القدرات الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالشراكة مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية.

بكرة ديجيتال:

نطاق المبادرة: سيتم تنفيذ المبادرة في كافة محافظات مصر وستكون نقطة البداية خلال شهر ديسمبر بمحافظة بور سعيد باعتبارها المحافظة الرقمية الأولي بمصر.

الفئة المستهدفة: الشباب من ١٤ سنه وحتى ٤٠ سنة

عن مبادرة بكرة ديجيتال:

تمنح مبادرة "بكرة ديجيتال" فرصة للشباب للتطوير من مهارتهم والحصول على شهادات معتمدة، حيث تشمل حزم متعددة من برامج رفع الوعي الرقمي وبرامج تدريبية متكاملة يقدمها مجموعة من مدربين معتمدين من شركة مايكروسوفت مصر، وتنقسم المبادرة إلى ٣ محاور:

1. لقاءات تعريفية وورش عمل لرفع الوعي حول أهمية التحول الرقمي:
عقد لقاءات داخل مراكز الشباب بمحافظة بورسعيد أو المدينة الشبابية حول التحول الرقمي والمجالات التي سيتم رقمنتها والذكاء الاصطناعي، مستقبل الوظائف، قصص نجاح من شباب بورسعيد والذين تميزوا في مجالات العمل المختلفة.
2. مجموعة من الندوات الافتراضية: مرة أسبوعيا على مدار ٣ شهور
عقد لقاءات افتراضية باستخدام برنامج MS Teams   بتقنية البث المباشر حول موضوعات:  
- أهمية العمل - التحول الرقمي
- التخطيط الوظيفي - الذكاء الاصطناعي
- وضع الأهداف - تحليل البيانات
- ريادة الأعمال
كما يتم عقد تدريبات افتراضية باستخدام برنامج MS Teams على مدار 7 أيام تدريبية لمدة 5 ساعات يوميا حول الأمية الرقمية متضمنة موضوعات عديدة منها: 
- MS Power Point - Windows 10
- MS Outlook - MS Word
- OneDrive &Internet Security - MS Excel
وسيتم اختيار أفضل المتدربين وتأهيلهم للحصول على شهادة اعتماد MOS
3. التأهيل للحصول على شهادة اعتماد إخصائي برامج مكتبية Microsoft Office Specialist (MOS)
عقد تدريبات افتراضية باستخدام برنامج MS Teams على مدار 10 أيام تدريبية لمدة 5 ساعات يوميا، تؤهل الحصول على شهادات معتمدة وان يصبحوا متخصصين برامج مايكروسوفت المتنوعة
يمكنك التسجيل لمبادرة بكرة ديجيتال من خلال الرابط
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الاتصالات يشهد عبر الفيديوكونفرنس توقيع اتفاقية تعاون بين معهد تكنولوجيا المعلومات وجوجل

ماجستير تقني في الأمن السيبراني.. وزارة الاتصالات تكشف تفاصيل الحصول عليه

عمرو طلعت خلال قمة «تكني»: تكلفة المرحلة الثانية للبنية التحتية للاتصالات 300 مليون دولار

محافظ القاهرة ونائب وزير الاتصالات يبحثان التحول الرقمي لديوان عام المحافظة والمديريات التابعة

بدء تشغيل محطة معالجة مياه وتدوير نواتج الأنشطة البترولية بمنطقة مثلث الديبة في بورسعيد

24 جهة تستعرض 88 مبادرة رقمية ومشروعا مبتكرا تحت جناح حكومة أبو ظبي في جيتكس

ترشيحاتنا

خروج قطار ركاب الأقصر- الإسكندرية عن القضبان في مدينة قفط بقنا

دعاء للميت يوم الجمعة مكتوب يجعله في ظل ظليل ويبعثه آمنا مطمئنا

إصابة المخرجة إيناس الدغيدي بفيروس كورونا

نجم الأهلي السابق: 3 أسباب وراء زيادة قوائم لاعبي الدورى إلى 35

ملفتة ومثيرة للجدل.. 15 صورة ترصد إطلالات هنا شيحة في عيد ميلادها

44 دعاء بعد صلاة العصر يوم الجمعة يجمع لك خيرات الدنيا من مال وبنين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفتة ومثيرة للجدل.. 15 صورة ترصد إطلالات هنا شيحة في عيد ميلادها

لعشاق اللبناني والسوري.. طريقة عمل الفتوش أشهر طبق جانبي

متنوعة وعلى الموضة.. شاهد أجمل فساتين نسرين إمام