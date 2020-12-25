الأموال وحدها لا تكفي.. فشل جديد يلحق بمشروع قطر في باريس سان جيرمان

مبالغ ضخمة انفقها رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على الفريق، من أجل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.





وتخطت الأموال التي أنفقها ناصر الخليفي المليار يورو على الصفقات، فضلا عن الرواتب الخيالية التي يتقاضاها اللاعبون، وهو لا يزال مستعدا لجلب أفضل الصفقات وتحمل الرواتب الضخمة من أجل تحقيق لقب دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخ باريس سان جيرمان.





انتقال مبابي ونيمار فقط كلف باريس سان جيرمان أكثر من 400 مليون يورو، بالإضافة إلى رواتب اللاعبين الضخمة، حيث يعد الثنائي ضمن قائمة أعلى الرواتب في العالم.





رغم كل هذه المبالغ الضخمة فشل فريق باريس سان جيرمان تحقيق المجد الغائب حصد لقب دوري أبطال أوروبا، حيث لم يسبق وأن فاز الفريق الباريسي للتتويج باللقب.





تأهل باريس سان جيرمان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لكنه فشل في حصد اللقب، بعد خسارته أمام بايرن ميونخ بهدف دون رد.





فشل جديد لحق بالمشروع القطري، بعدما قرر النادي أمس، الخميس إقالة توماس توماس توخيل المدير الفني للفريق من منصبه، بسبب علاقته المتوتر بالإدارة، بالإضافة إلى تذبذب مستوى الفريق في الدوري الفرنسي هذا الموسم، وفقدان العديد من النقاط.





ويعد الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو الأقرب لتولي تدريب فريق باريس سان جيرمان في الفترة المقبلة، حسبما أشارت تقرير صحفية.





تعاقد مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان مع عدد من المدربين الكبار خلال الفترة مثل كارلو أنشيلوتي ولوران بلان وأوناي إيمري، لكنهم جميعا فشلوا في تحقيق الهدف الأول لمجلس الإدارة وهو الفوز بدوري الأبطال، فهل ينجح بوتشيتينو في تحقيق اللقب الغائب أم تستمر العقدة، رغم الأرقام الخرافية التي أنفقتها قطر على الفريق.