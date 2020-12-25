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سيارات

لسلامتك داخل السيارة.. الطريقة الصحيحة لتنظيف حزام الأمان

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 04:01 م
صدى البلد
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أماني نوار
تعد أحزمة الأمان من أهم الأجهزة المكملة لسلامة الشخص في السيارة، ولكن بعد فترة يجتمع فيها آثار التعرق من الجسم أو بقايا الطعام، والمشروبات. 

وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد" الطريقة الصحيحية لتنظيف حزام الأمان.

لتنظيف حزام المقعد ، حاول مسك حزام المقعد للخارج بالكامل، وضع طبقة خفيفة من المنظف ثم اترك الحزام يجف في الهواء ، حاول سحب حزام المقعد للخارج ، وعندما سيكون الحزام بأكمله غير مختبئ ويسهل الوصول إليه ، واتبع الحزام لأعلى ثم قم بتثبيت معدني على الحزام بجوار البكرة ، لكي يتمكن الحزام من الترأجع إلى البكرة .

كما يمكن استخدام المنظف متعدد الاغراض أو منظف القماش على الحزام لإزالة البقع ، والتي يمكن شرائها من متجر عام وتأتي في عبوة زجاجات ، ويجب أن تقوم برش طوال الحزام ، وخلق طبقة خفيفة متساوية .

ويمكنك استخدام المنظفات التي أساسها الخل فهي مفيدة في إزالة الروائح ،ولكن احذر من استخدامه لفترات طويلة.
 
حاول استخدام مناديل الاطفال ومنظفات القماش الرقيقة بدلا من ذلك ، خذ فرشاة تنظيف خشنة وقم بتنظيف حزام الامان برفق ثم قم بمسحها بمناديل الاطفال لكي لا تصاب بقطع .
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