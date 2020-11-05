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سيارات

تعرف على طرق تنظيف حزام الأمان في السيارة

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 02:00 ص
قسم السيارات

تعد أحزمة الأمان جزء لا يتجزأ من سلامة أي شخص في السيارة، عندما يقوم قائد السيارة بالإهمال فى هذه الأماكن، فمن الصعب الوصول إليها، فتقوم بتجميع العرق وبقايا القهوة والبقع الغذائية.

ومن السهل نسيان حزام الأمان عند تنظيف السيارة، مما يجعل البقع والروائح ونمو العفن أمرا شائع ، و لذلك خلال السطور القادمة ، نستعرض طرق تنظيف حزام الأمان في مقاعد السيارة .

فيجب سحب حزام المقعد للخارج عند الامتداد الكامل، ثم ضع غطاء خفيف من المنظف ، ثم اترك الحزام في الهواء الجاف.

ويجب سحب الحزام بقوة إلى الأمام حتى يصبح قاسيا ولا يتحرك بعد عندما يحدث هذا ، سيتم فك الحزام بالكامل وسهل الوصول إليه.

فهناك طرق عديدة لكيفية تفكيك الحزام ، وضع المشبك بالقرب من بكرة الحزام، واتبع الحزام صعودا وتحديد موقع بكرة، هذا هو المكان الذي يتم تخزين غالبية الحزام عندما لا تكون قيد الاستعمال، ثم نعلق المشبك المعدني على الحزام بجوار البكرة، فلن يتمكن الحزام من التراجع مرة أخرى إلى البكرة.

وهناك منظف متعدد الأغراض أو منظف قماش آمنان للاستخدام على الحزام لإزالة البقع يتم شراؤها من متجر عام ، وتم تصميم المنظفات متعددة الأغراض حتى للأقمشة الحساسة ويجب ألا تحتوي على مواد مبيضة رش طوال الحزام ، وخلق ضوء حتى الطلاء، ولا تنسى الجانب السفلي.

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