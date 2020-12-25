بينها إنتاج خبز ناقص الوزن.. تحرير 252 محضر مخالفات تموينية بالإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الجمعة، حملات مكبرة بجميع الإدارات على مستوى المحافظة لفحص المخابز والأسواق والمجمعات الاستهلاكية ومحلات بيع المستلزمات الطبية بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه وضبط أسعار السلع بالأسواق، وضمان عدم استغلال بعض التجار للظروف الحالية.

وقال محمد سعدالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إنه تم تحرير 124 محضرًا ضد مخابز مخالفة، وتنوعت المخالفات بين إنتاج خبز ناقص الوزن، ومخابز سياحية بدون ترخيص.

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وأضاف أنه تم تحرير 128 محضرًا ضد مخالفات تموينية متنوعة، منها عدم حمل شهادات صحية، وبيع سلع مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن الأسعار والسلع الغذائية والمنظفات بالأسواق، وبيع منتجات بسعر أزيد، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المخالفات وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على وكيل النائب العام.

تأتي هذه الحملات بناءً على تعليمات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتشديد الرقابة على الأسواق، ورصد أي مخالفات أو استغلال للظروف التي تمر بها.

وقد شنت إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية برئاسة محمد فتح الله مدير عام التجارة الداخلية وإشراف أحمد عبد الحميد رئيس الرقابة التجارية بحملات على الأسواق والتي أسفرت عن تحرير محضر حيازة قطع غيار مصاعد مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات.

وخلال الحملة، تم تحريز المضبوطات الأتية عدد 50 لفة وير مصعد 11م اللفة 1000 متر، وعدد 60 ربليه مصعد عادى غير مدون عليه بيانات وغير مدون عليه بلد المنشأ، وعدد 11 كرتونه في 5 علب في 50 مسمار هلتى 12 سم، وعدد 30 كرتونة شداد مصعد غير مدون عليها بيانات وغير مدون عليه بلد المنشأ، وعدد 10 اطقم كراسي مصعد، وعدد 18 مروحه كابينه 7 ريشة، وعدد 60 مارس 50، وعدد 50 مارس توجامي.

كما تحرير محضر حيازة اجزاء ساعات حائط مجهولة المصدر، وتم تحريز الكميات الأتية عدد 50 كرتونه اكسسوار ساعة بداخل الكرتونة 140 قطعة هيكل ساعة حائط خارجي، وعدد 100 كرتونه اكسسوار ساعة حائط بداخل الكرتونة 12 قطعة ساعة حائط ، وعدد 30 كرتونة ورق خلفية ساعات حائط وزن الكرتونة 14 كجم.